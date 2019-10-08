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08 жовтня 2019, вівторок, 17:27 15
Економіка 2019-10-08T19:45:02+03:00
Українські Новини
Гривня на міжбанку продовжує зміцнюватися

Гривня на міжбанку продовжує зміцнюватися

Гривні. Фото: pixabay
Гривні. Фото: pixabay

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в понеділок на 4 коп. у вівторок зміцнився на 1 коп. до 24,75 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 24,77-24,81 UAH/USD, потім котирування почали знижуватися і встановилися на рівні 24,73-24,77 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 10,71% з 27,72 UAH/USD до 24,75 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок, 8 жовтня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля на понеділок, 7 жовтня, виріс на 1 копійку і становить 3,42 грн за 10 рублів. А курс продажу рубля підвищився на 3 копійки і становить 3,93 гривень за 10 рублів.

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