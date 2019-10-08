Воровали лодки у детей: полиция разоблачила коррупционную схему чиновников КГГА и ДЮСШ

Полиция подозревает руководство департамента молодежи и спорта Киевской городской государственной администрации (КГГА) в хищении 2,2 млн гривен, выделенных на закупку лодок для детско-юношеской спортивной школы.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Указано, что Главное управление Нацполиции в Киеве открыло уголовное производство по факту данного преступления 13 сентября текущего года.

"В ходе досудебного расследования установлено, что должностными лицами Департамента молодежи и спорта КГГА внедрена преступная схема, связанная с хищением бюджетных средств, выделенных на закупку спортивных лодок для детских юношеских школ г.Киева", - сказано в материалах дела.

Отмечается, что из государственного бюджета с 2016 года выделяются бюджетные средства на приобретение спортивных лодок для занятий академической греблей, распорядителем которых является Департамент молодежи и спорта КГГА.

Так, в 2016 году было выделено 1 860 000 гривен, в 2017 году - 2 480 000 гривен, в 2018 году - 2 399 000 гривен, в 2019 году- 8 100 000 гривен

Установлено, что подавляющее большинство тендеров, которые проводились вышеуказанным департаментом, путем создания искусственных требований (под конкретного участника тендеров) были выиграны частным предпринимателем, который является тренером ДЮСШ «Буревестник».

По имеющимся данным, указанный предприниматель через директора ДЮСШ «Буревестник» подконтролен директору департамента КГГА Вадиму Гутцайту и его заместителю.

В частности, указанные лица распределяют между собой и другими должностными лицами департамента прибыль, полученную фактически за доставку лодок из Белоруссии, Италии и Германии.

Так, стоимость одной спортивной гоночной лодки для академической гребли (четверка парная 4Х Empacher R48) с доставкой и растаможкой из Германии составляет 600 тыс. гривен.

Но, по условиям тендера, ДЮСШ ее приобретет за 1 млн гривен, а 400 тыс. гривен получают вышеуказанные должностные лица.

Кроме того, полученная правоохранителями информация свидетельствует о том, что сотрудники департамента КГГА в течение 2016-2019 годов давали указания подконтрольному им директору детско-юношеской спортивной школы «Регата» подписывать поддельные налоговые накладные по поставке на баланс данной школы спортивных лодок.

В частности, согласно накладным, в июле текущего года в ДЮСШ "Регата" якобы были поставлены 3 лодки немецкого производства (марки Empacher) за 2 249 000 гривен.

Согласно объяснений директора ДЮСШ, указанные лодки приняты на баланс данной школы, но по состоянию на 30 августа отсутствуют в Украине в связи с их задействованием сборной командой Украины во время проведения Чемпионата мира по академической гребле в Австрии.

Вместе с тем, в результате опроса главного тренера сборной Украины по академической гребле, указанных спортивных лодок марки Empacher он не получал, и на соревнования за границу не вывозил.

4 сентября сборная Украины вернулась в Киев, никаких спортивных лодок, якобы отданных ей ДЮСШ "Регата" не обнаружено.

Кроме этого, по имеющейся информации спортивные лодки марки Empacher в 2019 году вообще не пересекали государственную границу Украины и не растаможивались.

Таким образом, полиция считает, что должностные лица Департамента молодежи и спорта КГГА и подконтрольный им руководитель детско-юношеской спортивной школы «Регата» причастны к хищению бюджетных средств в размере 2,2 млн гривен и также к подделке документов, на основании которых в течение 2016 -2019 лет перечислялись бюджетные средства за фактически отсутствующий товар.

Суд разрешил полиции получить у Государственной фискальной службы информацию о закупке и таможенному оформлению спортивных лодок в 2016 - 2019 годах.

Как сообщали Українськi Новини, ранее суд отказал Генеральной прокуратуре в назначении внеплановой аудиторской проверки Киевской городской государственной администрации