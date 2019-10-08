Больше 14% украинцев выступают за акции протеста, если решения власти будут вредить

14,1% респондентов, опрошенных фондом "Демократические инициативы" им. И. Кучерива и Киевским международным институтом социологии, выступают за организацию акций протеста, если решения власти будут приносить вред.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українські Новини.

Респондентам задавался вопрос: "Чем, по Вашему мнению, должны заниматься в первую очередь гражданские организации?"

52% ответили, что гражданские организации должны защищать социально уязвимые группы (инвалиды, многодетные семьи), 38,4% - предоставлять людям юридическую и другую помощь в отстаивании своих прав, 38,1% - контролировать деятельность власти, 27,3 - помогать военным и волонтерам в вооруженном конфликте на Донбассе, 26% - объединять людей с общими интересами, 23,1% - проводить независимые аналитические исследования и предлагать способы решения социальных проблем, 19,8% - помогать переселенцам, 17,9% - организовывать культурное времяпрепровождение людей, 14,9% - бороться с незаконными застройками, 14,1% - организовывать акции протеста, если решение власти приносят вред.

1,8% опрошенных считают что нет потребности в подобных организациях, 12% - затруднились ответить.

Опрос проводился "Деминициативами" и КМИС с 8 по 20 2019 года среди 2 040 совершеннолетних респондентов на всей подконтрольной Украине территории.

Статистическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Как сообщали Українськi Новини,вече против "формулы Штайнмайера": на Майдане собралось около 10 тысяч протестуючих.

1 октября Президент Владимир Зеленский подтвердил официальное согласование украинской стороной порядка вступления в силу закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (закон об особом статусе Донбасса) или так называемой "формулы Штайнмайера".