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08 октября 2019, вторник, 11:33 524
Судебная власть 2019-10-08T11:34:16+03:00
Українські Новини
Прокуратура сообщила экс-депутату Рады Святашу о подозрении в присвоении 1,1 млрд гривен Укрсиббанка

Прокуратура сообщила экс-депутату Рады Святашу о подозрении в присвоении 1,1 млрд гривен Укрсиббанка

Дмитрий Святаш. Фото: antikor.com.ua
Дмитрий Святаш. Фото: antikor.com.ua

Прокуратура сообщила бывшему депутату Верховной Рады Дмитрию Святашу о подозрении в присвоении 1,1 млрд гривен Укрсиббанка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева, передают Українськi Новини.

"Прокуратурой города Киева в рамках производства по завладению средствами банковского учреждения АО "Укрсиббанк" сообщено о подозрении бывшему народному депутату Украины", - сказано в нем. 

Так, во время досудебного следствия установлено, что бывший депутат 4-8-го созывов в течение 2008-2018 годов, действуя как организатор преступления по предварительному сговору с должностными лицами группы компаний "АИС", мошенническим путем завладел денежными средствами, полученными от Укрсиббанка на основании кредитных договоров. Своими действиями подозреваемые нанесли ущерб вышеуказанному банковскому учреждению на сумму более 1,1 млрд гривен.

По результатам следствия Святашу объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах), и по ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358 (подделка официального документа) Уголовного кодекса. Ранее в рамках данного уголовного производства было сообщено о подозрении генеральному директору корпорации "АИС", а также топ-менеджерам ООО "Импульс-В" (директору и учредителю) в пособничестве при завладении чужим имуществом.

Как сообщали Українськi Новини, экс-нардеп Дмитрий Святаш, являющийся одним из основателей и владельцев автомобильной корпорации АИС, организовал системное давление на судей, прокуратуру и антикоррупционные органы с целью избежать погашения кредитов. Также Дубинский опубликовал документы, как Святаш по заказу Порошенко организовывал митинги против Зеленского.

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