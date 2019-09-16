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  • Экс-нардеп Святаш не хочет возвращать кредиты и пытается "кошмарить" судей, прокуратуру, антикоррупционные органы и Госбюро расследований, - Дубинский
16 сентября 2019, понедельник, 17:14 448
Политика 2019-09-16T17:14:32+03:00
Українські Новини
Экс-нардеп Святаш не хочет возвращать кредиты и пытается "кошмарить" судей, прокуратуру, антикоррупционные орг

Экс-нардеп Святаш не хочет возвращать кредиты и пытается "кошмарить" судей, прокуратуру, антикоррупционные органы и Госбюро расследований, - Дубинский

Экс-нардеп Дмитрий Святаш, являющийся одним из основателей и владельцев автомобильной корпорации АИС, организовал системное давление на судей, прокуратуру и антикоррупционные органы с целью избежать погашения кредитов.

Об этом по итогам собственного расследования заявил действующий нароный депутат Украины Александр Дубинский в своем видеоблоге.

"На этой неделе я господина Святаша раза три видел под куполом в парламенте. Он что-то подписывал. И думаю: что он там ходит? Выяснилось, что ходит он, чтобы написать обращение 20 народных депутатов, генпрокурору новому, Рябошапке, с требованием проверить правильно прокуратура расследует дело об уклонении от уплаты кредитов", — рассказал Дубинский, отметив, что вскоре в СМИ появилось письмо на имя генпрокурора Руслана Рябошапки за подписью 20 избранников.

Дубинский отметил, что в обнародованном в СМИ письме были скрыты фамилии подписантов и назвал этих людей поименно, подчеркнув, что среди них много недобросовестных должников.

"20 депутатов обратились к Рябошапке с требованием проверить законно ли е….т аферистов, которые не возвращают кредит. Ну не знаю законно или не законно. Но вопрос в том, что нечего скрывать свои фамилии, потому что мы и так узнаем. Среди депутатов я себе записал: Загороднюк, Мамка, Мамаян, Павленко, Скорик, Ефимов Максим, Борт, Бондар. В общем те люди, которые точно так же как и Поляков со Святашем "светились" в деле о невозвратных кредитах, которые сейчас с помощью вот таких вот обращений пытаются влиять на новую власть, а еще недавно проводили против нее митинги", — рассказал Дубинский.

Ранее Александр Дубинский сообщил, что располагает доказательствами, что Cвяташ системно финансирует организацию проплаченных митингов.

 "Я с людьми общаюсь, а они говорят: у нас митинги идут, мы вам дадим документы, кто их организовывал. Смотрю, а организаторы и исполнители все те же самые, которые были под "1+1". И финансирует все это Дмитрий Святаш. Только в данной ситуации он уже пытается митингами задавить суды, ГБР, прокуратуру и Агентство по управлению активами (АРМА), потому что у него изымают его имущество, которое было в залоге у одного из банков", — уточнил Дубинский. И отметил, что недобросовестным должникам банков при Президенте Владимире Зеленском больше не удастся уходить от ответственности: "При новой власти долги придется отдавать"

Напомним, что речь идет о задолженности по кредитам, которые владельцы автокорпорация АИС Дмитрий Святаш и Василий Поляков взяли в УкрСиббанке более 10 лет назад, и право требования которых ныне принадлежит группе DCH. Общая сумма обязательств за эти годы достигла 100 млн долларов. 

Как известно, Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики делегировал Александра Дубинского, известного журналиста-расследователя правонарушений в финансовом секторе, в конкурсную комиссию по отбору независимых членов наблюдательных советов банков. Конкурсная комиссия состоит из 5 представителей (3 - от Кабинета Министров Украины, 1 - от Президента и 1 - от профильного комитета Рады).
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