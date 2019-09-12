подписаться на рассылку
24.75 25.15
27.15 27.75
˟
12 сентября 2019, четверг, 19:13 660
Верховная Рада и партии 2019-09-12T19:22:48+03:00
Українські Новини
Дубинский опубликовал документы, как Святаш по заказу Порошенко организовывал митинги против Зеленского

Дубинский опубликовал документы, как Святаш по заказу Порошенко организовывал митинги против Зеленского

Александр Дубинский. Фото: realist.online
Александр Дубинский. Фото: realist.online

Журналист-расследователь, народный депутат Украины Александр Дубинский (фракция "Слуга народа") опубликовал в своем видеоблоге документы, подтверждающие связь Дмитрия Святаша с организаторами митинга, который якобы заказал Петро Порошенко против Владимира Зеленского под стенами телевизионного канала "1+1".

Также Дубинский разместил данные документы в сети Интернет, с ними можно ознакомиться перейдя по ссылке

Журналист опубликовал отсканированные электронные копии переписок организаторов и заказчиков недавних митингов у здания телеканала "1+1", которые якобы проводились сотрудниками Группы компаний (ГК) "АИС" (совладелец Дмитрий Святаш), рядом с различными судами, Национальным агентством по розыску и менеджменту активов (АРМА), Генеральной прокуратурой Украины и Государственным бюро расследований (ГБР).

Дубинский отметил, что коммуникацию от имени ГК "АИС" вел Сергей Боровик (директор по маркетингу ГК "АИС"), а исполнителями были профессиональные организаторы митингов Георгий Дорофеев и Евгений Соляник.

Напомним, ранее СМИ со ссылкой на материалы Прокуратуры Киева и Печерского районного суда г. Киева заявили, что бизнес-партнеру Дмитрия Святаша Василию Полякову, а также двум ТОП-менеджерам ГК "АИС" были вручены подозрения в уголовном деле о завладении мошенническим путем средствами "Укрсиббанка" в размере 100 млн долларов (санкция предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества). А также избраны меры пресечения в виде запрета выезда за рубеж и круглосуточного домашнего ареста.

Больше новостей о: Митинг Генпрокуратура Украины Акция Дмитрий Святаш Василий Поляков АИС Телеканал 1+1 Руслан Рябошапка ГБР АРМА Петр Порошенко Владимир Зеленский Евгений Соляник Георгий Дорофеев

Архив
Новости
Порошенко всегда был моим оппонентом - Святаш опроверг заявления Дубинского 20:06
ЕС продлил санкции за угрозу территориальной целостности Украины 19:53
Зеленский передумал: за кнопкодавство будут штрафовать, хотя раньше Президент обещал лишать мандата 19:20
Дубинский опубликовал документы, как Святаш по заказу Порошенко организовывал митинги против Зеленского 19:13
Между экспортерами вооружения будет расти конкуренция на уровне идей и качества услуг, - директор Спецтехноэкспорта 18:54
больше новостей
Российский рубль обвалился в обменниках 14:35
Николай Карпюк. Фото: texty.org.ua
Освобожденный из российского плена Карпюк: Четыре ночи были пытки 08:00
Аваков подал в отставку, - СМИ 22:45 Дополнено
Андрей Богдан на свадьбе у Довбенко. Фото: Андрей Богдан
На Богдана надел наручники французский жандарм в Сен-Тропе 11:34
Зеленский помиловал 22 граждан, - Офис Президента 09:44 Документ
больше новостей
Цену на электроэнергию для населения необходимо повысить в будущем, - НКРЭКУ 10:57
18.09.19 12:00 Пресс-конференция: "Знают ли чехи из компании APS Holding, что кроется за группой Avistar, их украинским партнером?" 11:36
Ковалив и Бойко могут войти в состав набсовета "Нефтегаза" 13:59 Документ
Счетная палата проведет аудит МОЗ за годы управления Супрун 12:55
Николай Карпюк. Фото: texty.org.ua
Освобожденный из российского плена Карпюк: Четыре ночи были пытки 08:00
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok