Дубинский опубликовал документы, как Святаш по заказу Порошенко организовывал митинги против Зеленского

Журналист-расследователь, народный депутат Украины Александр Дубинский (фракция "Слуга народа") опубликовал в своем видеоблоге документы, подтверждающие связь Дмитрия Святаша с организаторами митинга, который якобы заказал Петро Порошенко против Владимира Зеленского под стенами телевизионного канала "1+1".

Также Дубинский разместил данные документы в сети Интернет, с ними можно ознакомиться перейдя по ссылке.

Журналист опубликовал отсканированные электронные копии переписок организаторов и заказчиков недавних митингов у здания телеканала "1+1", которые якобы проводились сотрудниками Группы компаний (ГК) "АИС" (совладелец Дмитрий Святаш), рядом с различными судами, Национальным агентством по розыску и менеджменту активов (АРМА), Генеральной прокуратурой Украины и Государственным бюро расследований (ГБР).

Дубинский отметил, что коммуникацию от имени ГК "АИС" вел Сергей Боровик (директор по маркетингу ГК "АИС"), а исполнителями были профессиональные организаторы митингов Георгий Дорофеев и Евгений Соляник.

Напомним, ранее СМИ со ссылкой на материалы Прокуратуры Киева и Печерского районного суда г. Киева заявили, что бизнес-партнеру Дмитрия Святаша Василию Полякову, а также двум ТОП-менеджерам ГК "АИС" были вручены подозрения в уголовном деле о завладении мошенническим путем средствами "Укрсиббанка" в размере 100 млн долларов (санкция предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества). А также избраны меры пресечения в виде запрета выезда за рубеж и круглосуточного домашнего ареста.