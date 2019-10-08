Сжиженный газ и бензин А-95 продолжают падать в цене

Средние розничные цены на сжиженный газ СПБТ в понедельник, 7 октября, по сравнению с пятницей, 4 октября, снизились на 0,2%, или на 2 копейки, до 11,88 гривны\/литр.\r\nОб этом говорится в мониторинге цен, проводимом компанией UPECO, передают Українські Новини.\r\nС начала 2019 года розничные цены на сжиженный газ СПБТ понизились на 10,74% с 13,31 гривен\/литр.\r\nСредние розничные цены на 7 октября:\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nОбласть\r\nСПБТ\r\n\r\n\r\nВинницкая\r\n11,82\r\n\r\n\r\nВолынская\r\n11,80\r\n\r\n\r\nДнепропетровская\r\n11,73\r\n\r\n\r\nДонецкая\r\n12,44\r\n\r\n\r\nЖитомирская\r\n11,72\r\n\r\n\r\nЗакарпатская\r\n11,79\r\n\r\n\r\nЗапорожская\r\n11,87\r\n\r\n\r\nИвано-Франковская\r\n11,74\r\n\r\n\r\nКиев\r\n11,93\r\n\r\n\r\nКиевская\r\n11,69\r\n\r\n\r\nКировоградская\r\n11,90\r\n\r\n\r\nЛуганская\r\n12,22\r\n\r\n\r\nЛьвовская\r\n12,14\r\n\r\n\r\nНиколаевская\r\n12,11\r\n\r\n\r\nОдесская\r\n12,25\r\n\r\n\r\nПолтавская\r\n12,01\r\n\r\n\r\nРивненская\r\n11,65\r\n\r\n\r\nСумская\r\n11,73\r\n\r\n\r\nТернопольская\r\n12,00\r\n\r\n\r\nХарьковская\r\n11,76\r\n\r\n\r\nХерсонская\r\n12,01\r\n\r\n\r\nХмельницкая\r\n11,65\r\n\r\n\r\nЧеркасская\r\n11,99\r\n\r\n\r\nЧерниговская\r\n11,61\r\n\r\n\r\nЧерновицкая\r\n11,57\r\n\r\n\r\nСредняя цена*\r\n11,88\r\n\r\n\r\n\r\nСредняя по Украине – без учета Крыма\r\nТакже в понедельник, 7 октября, по сравнению с пятницей, 4 октября, средние розничные цены на бензин А-95 снизились на 0,03% до 28,74 гривны\/литр, на дизельное топливо сохранились на 28,05 гривны\/литр.\r\nСредние розничные цены на бензин А-92 снизились на 0,04%, или на 1 копейку, до 27,62 гривны\/литр.\r\nСредние розничные цены на бензин А-95 снизились на 0,03%, или на 1 копейку, до 28,74 гривны\/литр.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nСредние розничные цены на дизельное топливо сохранились на 28,05 гривны\/литр.\r\nРозничные цены по состоянию на 7 октября:\r\n\r\n\r\n\r\nОбласть\r\nА-92\r\nА-95\r\nДТ\r\n\r\n\r\nВинницкая\r\n27,58\r\n28,63\r\n27,86\r\n\r\n\r\nВолынская\r\n27,75\r\n28,76\r\n27,98\r\n\r\n\r\nДнепропетровская\r\n27,41\r\n28,49\r\n28,09\r\n\r\n\r\nДонецкая\r\n28,64\r\n29,64\r\n28,96\r\n\r\n\r\nЖитомирская\r\n27,36\r\n28,40\r\n27,76\r\n\r\n\r\nЗакарпатская\r\n27,71\r\n28,76\r\n28,02\r\n\r\n\r\nЗапорожская\r\n27,50\r\n28,51\r\n28,15\r\n\r\n\r\nИвано-Франковская\r\n28,10\r\n29,10\r\n28,48\r\n\r\n\r\nКиев\r\n27,37\r\n29,37\r\n28,36\r\n\r\n\r\nКиевская\r\n27,43\r\n28,66\r\n27,52\r\n\r\n\r\nКировоградская\r\n27,28\r\n28,28\r\n27,65\r\n\r\n\r\nЛуганская\r\n28,81\r\n29,63\r\n28,78\r\n\r\n\r\nЛьвовская\r\n28,08\r\n29,11\r\n28,41\r\n\r\n\r\nНиколаевская\r\n27,96\r\n29,03\r\n28,44\r\n\r\n\r\nОдесская\r\n27,40\r\n28,55\r\n27,71\r\n\r\n\r\nПолтавская\r\n27,32\r\n28,28\r\n27,60\r\n\r\n\r\nРивненская\r\n27,74\r\n28,75\r\n28,13\r\n\r\n\r\nСумская\r\n27,03\r\n28,04\r\n27,72\r\n\r\n\r\nТернопольская\r\n28,00\r\n30,27\r\n28,54\r\n\r\n\r\nХарьковская\r\n26,88\r\n27,91\r\n27,35\r\n\r\n\r\nХерсонская\r\n27,49\r\n28,59\r\n27,97\r\n\r\n\r\nХмельницкая\r\n27,58\r\n28,64\r\n28,01\r\n\r\n\r\nЧеркасская\r\n27,63\r\n28,57\r\n28,07\r\n\r\n\r\nЧерниговская\r\n27,01\r\n28,04\r\n27,72\r\n\r\n\r\nЧерновицкая\r\n27,48\r\n28,50\r\n28,08\r\n\r\n\r\nСредние цены*\r\n27,62\r\n28,74\r\n28,05\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, за неделю бензин А-92 на заправках подешевел.\r\nТакже в понедельник-пятницу, 30 сентября - 4 октября, розничные цены на сжиженный газ СПБТ снизились на 0,25% с 11,93 до 11,90 гривен за литр, продолжая снижаться 3-ю неделю подряд.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n