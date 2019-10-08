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08 октября 2019, вторник, 06:30 1040
Экономика 2019-10-08T06:30:01+03:00
Українські Новини
Сжиженный газ и бензин А-95 продолжают падать в цене

Сжиженный газ и бензин А-95 продолжают падать в цене

Бензин. Фото: pixabay
Бензин. Фото: pixabay

Средние розничные цены на сжиженный газ СПБТ в понедельник, 7 октября, по сравнению с пятницей, 4 октября, снизились на 0,2%, или на 2 копейки, до 11,88 гривны/литр.

Об этом говорится в мониторинге цен, проводимом компанией UPECO, передают Українські Новини.

С начала 2019 года розничные цены на сжиженный газ СПБТ понизились на 10,74% с 13,31 гривен/литр.

Средние розничные цены на 7 октября:

Область СПБТ
Винницкая 11,82
Волынская 11,80
Днепропетровская 11,73
Донецкая 12,44
Житомирская 11,72
Закарпатская 11,79
Запорожская 11,87
Ивано-Франковская 11,74
Киев 11,93
Киевская 11,69
Кировоградская 11,90
Луганская 12,22
Львовская 12,14
Николаевская 12,11
Одесская 12,25
Полтавская 12,01
Ривненская 11,65
Сумская 11,73
Тернопольская 12,00
Харьковская 11,76
Херсонская 12,01
Хмельницкая 11,65
Черкасская 11,99
Черниговская 11,61
Черновицкая 11,57
Средняя цена* 11,88

Средняя по Украине – без учета Крыма

Также в понедельник, 7 октября, по сравнению с пятницей, 4 октября, средние розничные цены на бензин А-95 снизились на 0,03% до 28,74 гривны/литр, на дизельное топливо сохранились на 28,05 гривны/литр.

Средние розничные цены на бензин А-92 снизились на 0,04%, или на 1 копейку, до 27,62 гривны/литр.

Средние розничные цены на бензин А-95 снизились на 0,03%, или на 1 копейку, до 28,74 гривны/литр.

Средние розничные цены на дизельное топливо сохранились на 28,05 гривны/литр.

Розничные цены по состоянию на 7 октября:

Область А-92 А-95 ДТ
Винницкая 27,58 28,63 27,86
Волынская 27,75 28,76 27,98
Днепропетровская 27,41 28,49 28,09
Донецкая 28,64 29,64 28,96
Житомирская 27,36 28,40 27,76
Закарпатская 27,71 28,76 28,02
Запорожская 27,50 28,51 28,15
Ивано-Франковская 28,10 29,10 28,48
Киев 27,37 29,37 28,36
Киевская 27,43 28,66 27,52
Кировоградская 27,28 28,28 27,65
Луганская 28,81 29,63 28,78
Львовская 28,08 29,11 28,41
Николаевская 27,96 29,03 28,44
Одесская 27,40 28,55 27,71
Полтавская 27,32 28,28 27,60
Ривненская 27,74 28,75 28,13
Сумская 27,03 28,04 27,72
Тернопольская 28,00 30,27 28,54
Харьковская 26,88 27,91 27,35
Херсонская 27,49 28,59 27,97
Хмельницкая 27,58 28,64 28,01
Черкасская 27,63 28,57 28,07
Черниговская 27,01 28,04 27,72
Черновицкая 27,48 28,50 28,08
Средние цены* 27,62 28,74 28,05

Как сообщали Українські Новини, за неделю бензин А-92 на заправках подешевел.

Также в понедельник-пятницу, 30 сентября - 4 октября, розничные цены на сжиженный газ СПБТ снизились на 0,25% с 11,93 до 11,90 гривен за литр, продолжая снижаться 3-ю неделю подряд.

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