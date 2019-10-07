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07 жовтня 2019, понеділок, 20:32 4
Економіка 2019-10-07T21:53:33+03:00
Українські Новини
"Фопи" можуть почати закривати за несплату ЄСВ

"Фопи" можуть почати закривати за несплату ЄСВ

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев зареєстрував законопроект №2190, яким пропонує на 30 днів відмінити штрафи за несплату ЄСВ для фізосіб-підприємців та самозайнятих осіб, які не платили податки за періоди без доходів. Текст законопроекту опубліковано на сайті Верховної Ради, передає "Економічна правда".

"Як показує практика, значна кількість самозайнятих осіб та фізичних осіб-підприємців, які не отримують доходу та фактично не здійснюють будь-якої підприємницької діяльності, досі не ініціювали процедуру державної реєстрації припинення підприємницької діяльності або зняття з обліку, як самозайнятих осіб, а отже, таким особам буде нараховано штрафні санкції та пеня за несплату ЄСВ", - йдеться в пояснювальній записці.

За словами Гетьманцева, законопроект розроблено з метою запобігання застосування несправедливих штрафних санкцій щодо Фопів і самозайнятих осіб, які не сплачували ЄСВ за періоди, протягом яких вони не отримували доходів.

Автор законопроекту пропонує ввести 30-денний період з моменту вступу в силу документа, протягом якого самозайняті особи зможуть здійснити реєстрацію припинення підприємницької діяльності без застосування до них штрафів за несплату ЄСВ.

Також 1 січня 2017 Фопи та самозайняті особи, які не отримують дохід від підприємницької діяльності, зобов'язані сплачувати єдиний соціальний внесок на рівні мінімального страхового внеску за місяць (в 2019 році - 918 грн).

Раніше повідомлялося, що партія "Слуга народу" має намір ініціювати зміни в податковій системі, зокрема зміни торкнутися фізичних осіб-підприємців (ФОП) на єдиному податку, яким можуть заборонити надавати послуги.

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