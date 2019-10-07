НАБУ вручило обвинительный акт в хищении при закупке топлива экс-замминистру обороны Павловскому

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) вручило бывшему заместителю министра обороны Игорю Павловскому обвинительный акт о причастности к хищению 58 млн гривен при закупке топлива для Минобороны у фирмы "Трейд Коммодити".

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"7 октября вручили", - сказал он.

По его словам, в ближайшее время дело будет передано в Антикоррупционный суд.

Как сообщали Українськi Новини, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура изменили подозрение Павловскому в причастности к хищению 149 млн гривен на причастность к хищению 58 млн гривен при закупке топлива для Минобороны у фирмы "Трейд Коммодити" и сообщили чиновнику об измененном подозрении.

Ранее замминистра обороны Павловский решил уволиться.