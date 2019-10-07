НАПК завершило рассекречивание е-деклараций военных прокуроров

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) завершило рассекречивание электронных деклараций военных прокуроров.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы агентства, передают Українськi Новини.\r\n"Сегодня Национальное агентство завершило работы по открытию доступа к декларациям военных прокуроров в публичной части реестра", - написано в нем.\r\nАгентство открыло доступ к 596 документам касательно 117 лиц.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, 4 октября НАПК начало рассекречивание е-деклараций военных прокуроров.\r\nСогласно разъяснению заместителя генерального прокурора - главного военного прокурора Виктора Чумака, НАПК может раскрыть декларации и сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии военных прокуроров за весь период действия специальных мер безопасности с марта 2017 по 4 октября 2019 года и не будет закрывать их в дальнейшем.\r\nТакже ГПУ рассекретила декларации военных прокуроров.