НАПК завершило рассекречивание е-деклараций военных прокуроров

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) завершило рассекречивание электронных деклараций военных прокуроров.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы агентства, передают Українськi Новини.

"Сегодня Национальное агентство завершило работы по открытию доступа к декларациям военных прокуроров в публичной части реестра", - написано в нем.

Агентство открыло доступ к 596 документам касательно 117 лиц.

Как сообщали Українськi Новини, 4 октября НАПК начало рассекречивание е-деклараций военных прокуроров.

Согласно разъяснению заместителя генерального прокурора - главного военного прокурора Виктора Чумака, НАПК может раскрыть декларации и сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии военных прокуроров за весь период действия специальных мер безопасности с марта 2017 по 4 октября 2019 года и не будет закрывать их в дальнейшем.

Также ГПУ рассекретила декларации военных прокуроров.