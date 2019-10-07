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07 октября 2019, понедельник, 16:03 669
Силовые структуры 2019-10-07T16:03:19+03:00
Українські Новини
СБУ будет противодействовать коррупции, пока она представляет угрозу нацбезопасности, – Антоняк

СБУ будет противодействовать коррупции, пока она представляет угрозу нацбезопасности, – Антоняк

Ярослав Антоняк. Фото из открытых источников
Ярослав Антоняк. Фото из открытых источников

Несмотря на возможные изменения в структуре Службы безопасности Украины, национальная спецслужба будет продолжать противодействовать коррупции до тех пор, пока это явление будет одной из основных угроз национальной безопасности Украины.

Об этом в 4 октября в эфире радио "Голос столицы" заявил эксперт по вопросам государственной безопасности Ярослав Антоняк.

"Коррумпированный чиновник, независимо от того, согласился ли он на получение неправомерной выгоды за действия или решения, которым может быть причинен вред национальным интересам или просто готов к такому поступку, представляет угрозу государственной безопасности Украины", - отметил Антоняк.

Эксперт сообщил, что решение о том является ли коррупция угрозой национальной безопасности, а, следовательно, будет ли противодействовать ей национальная спецслужба, будет определяться на основании анализа рисков и стратегического планирования, которые будут отображаться в Стратегии национальной безопасности Украины, разрабатываемой по поручению Президента Украины в течение 6 месяцев после его вступления на пост.

"Если этой стратегией будет определено, к примеру, что топ-коррупция составляет на данном этапе угрозу для национальной безопасности, то тогда спецслужба будет с ней бороться. Если будет принято решение, что нет у нас такой угрозы, тогда спецслужба устраняется от этого", - подчеркнул он.

Антоняк отметил существование внутри СБУ мощного оперативного ядра, которое профессионально выполняет свою работу по выявлению и фиксации коррупционных преступлений.

"Это кропотливая и нелегкая работа. Однозначно за СБУ будет оставлена ​​функция противодействия транснациональной преступности. То есть преступности, которая существует везде и наносит вред не только национальным интересам Украины, но и безопасности в мировом масштабе", - подытожил он.

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