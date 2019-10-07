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07 жовтня 2019, понеділок, 16:03 154
Силові структури 2019-10-07T17:30:03+03:00
Українські Новини
СБУ буде протидіяти корупції, поки вона являє загрозу нацбезпеці, – Антоняк

СБУ буде протидіяти корупції, поки вона являє загрозу нацбезпеці, – Антоняк

Ярослав Антоняк. Фото з відкритих джерел
Ярослав Антоняк. Фото з відкритих джерел

продовжуватиме протидіяти корупції до тих пір, поки це явище буде однією з основних внутрішніх загроз національній безпеці України.

Про це 4 жовтня в ефірі радіо "Голос столиці" заявив експерт з питань державної безпеки Ярослав Антоняк.

"Корумпований чиновник, незалежно від того, чи він вже погодився на отримання неправомірної вигоди за дії чи рішення, якими може бути завдано шкоди національним інтересам, чи просто готовий до такого вчинку, становить загрозу державній безпеці України", - наголосив Антоняк.

Експерт повідомив, що рішення щодо того чи є корупція загрозою національній безпеці, а отже, чи протидіятиме їй національна спецслужба, визначатиметься на підставі аналізу ризиків та стратегічного планування, які будуть відображатися в Стратегії національної безпеки України, яка розробляється за дорученням Президента України протягом шести місяців після його вступу на пост.

"Якщо цією стратегією буде визначено, до прикладу, що топ-корупція становить на даному етапі загрозу для національної безпеки, то тоді спецслужба буде з нею боротись. Якщо буде прийнято рішення, що немає у нас такої загрози, тоді спецслужба усувається від цього", - підкреслив він.

Антоняк відзначив існування всередині СБУ потужного оперативного ядра, яке професійно виконує свою роботу з виявлення та фіксації корупційних злочинів.

"Це є дуже кропітка і нелегка праця. Однозначно за СБУ буде залишена функція протидії транснаціональній злочинності. Тобто злочинності яка існує всюди і завдає шкоди не тільки національним інтересам України, а й безпеці у світовому масштабі", - резюмував він.

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