В центре Млечного Пути 3,5 млн лет назад произошла вспышка разрушительной энергии

Астрономы заявили, что вспышка разрушительной энергии прорвалась в нашу галактику Млечный Путь около 3,5 млн лет назад. Об этом сообщает "BBC Украина"\r\nОни утверждают, что так называемая вспышка Сифтера началась у супермассивной черной дыры в центре галактики. Ее влияние было ощутимо на расстоянии 200 000 световых лет.\r\nОткрытие того, что центр Млечного Пути был более динамичным, чем считалось ранее, может привести к полному переосмыслению его эволюции.\r\n"Эти результаты кардинально меняют наше понимание Млечного Пути", - говорит соавтор исследования Магма Гуглиелмо из университета Сиднея. "Мы всегда думали о нашей галактике как о неактивной, не с таким ярким центром", - добавила она.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nВспышка создала два огромных "ионизационных конуса", что прорезались Млечным Путем. Команда, которую возглавил профессор Джосс Бленд-Гавторн из Австралии, использовала данные, собранные космическим телескопом Хаббл, чтобы рассчитать, когда состоялся массовый взрыв высокоэнергетического излучения.Как сообщали Українські Новини, гигантская черная дыра в галактике Млечный Путь начала пожирать все вокруг себя. Также стало известно, что Млечный путь пережил слияние с другой галактикой. Кроме того, астрономы обнаружили слияние из 14 сталкивающихся галактик.