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  • В центре Млечного Пути 3,5 млн лет назад произошла вспышка разрушительной энергии
07 октября 2019, понедельник, 13:40 694
Космос 2019-10-07T13:41:13+03:00
Українські Новини
В центре Млечного Пути 3,5 млн лет назад произошла вспышка разрушительной энергии

В центре Млечного Пути 3,5 млн лет назад произошла вспышка разрушительной энергии

Млечный Путь. Фото: pixabay
Млечный Путь. Фото: pixabay

Астрономы заявили, что вспышка разрушительной энергии прорвалась в нашу галактику Млечный Путь около 3,5 млн лет назад. Об этом сообщает "BBC Украина"

Они утверждают, что так называемая вспышка Сифтера началась у супермассивной черной дыры в центре галактики. Ее влияние было ощутимо на расстоянии 200 000 световых лет.

Открытие того, что центр Млечного Пути был более динамичным, чем считалось ранее, может привести к полному переосмыслению его эволюции.

"Эти результаты кардинально меняют наше понимание Млечного Пути", - говорит соавтор исследования Магма Гуглиелмо из университета Сиднея. "Мы всегда думали о нашей галактике как о неактивной, не с таким ярким центром", - добавила она.

Вспышка создала два огромных "ионизационных конуса", что прорезались Млечным Путем. Команда, которую возглавил профессор Джосс Бленд-Гавторн из Австралии, использовала данные, собранные космическим телескопом Хаббл, чтобы рассчитать, когда состоялся массовый взрыв высокоэнергетического излучения.


Как сообщали Українські Новини, гигантская черная дыра в галактике Млечный Путь начала пожирать все вокруг себя.

Также стало известно, что Млечный путь пережил слияние с другой галактикой

Кроме того, астрономы обнаружили слияние из 14 сталкивающихся галактик.

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