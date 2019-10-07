В центре Млечного Пути 3,5 млн лет назад произошла вспышка разрушительной энергии

Астрономы заявили, что вспышка разрушительной энергии прорвалась в нашу галактику Млечный Путь около 3,5 млн лет назад. Об этом сообщает "BBC Украина"

Они утверждают, что так называемая вспышка Сифтера началась у супермассивной черной дыры в центре галактики. Ее влияние было ощутимо на расстоянии 200 000 световых лет.

Открытие того, что центр Млечного Пути был более динамичным, чем считалось ранее, может привести к полному переосмыслению его эволюции.

"Эти результаты кардинально меняют наше понимание Млечного Пути", - говорит соавтор исследования Магма Гуглиелмо из университета Сиднея. "Мы всегда думали о нашей галактике как о неактивной, не с таким ярким центром", - добавила она.

Вспышка создала два огромных "ионизационных конуса", что прорезались Млечным Путем. Команда, которую возглавил профессор Джосс Бленд-Гавторн из Австралии, использовала данные, собранные космическим телескопом Хаббл, чтобы рассчитать, когда состоялся массовый взрыв высокоэнергетического излучения.



Как сообщали Українські Новини, гигантская черная дыра в галактике Млечный Путь начала пожирать все вокруг себя.



Также стало известно, что Млечный путь пережил слияние с другой галактикой.



Кроме того, астрономы обнаружили слияние из 14 сталкивающихся галактик.