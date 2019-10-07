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  • В Іраку кількість загиблих в акціях протестів перевищила 100 осіб, тисячі поранених
07 жовтня 2019, понеділок, 08:45 21
Азія 2019-10-07T11:15:03+03:00
Українські Новини
В Іраку кількість загиблих в акціях протестів перевищила 100 осіб, тисячі поранених

В Іраку кількість загиблих в акціях протестів перевищила 100 осіб, тисячі поранених

Менш ніж за тиждень антиурядових протестів в Іраку були вбиті щонайменше 104 людини, в столиці Багдаді та кількох інших містах поранення зазнали понад 6100 осіб, включаючи понад 1200 силовиків.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на міністерство внутрішніх справ країни 6 жовтня.

За офіційними даними, серед загиблих є восьмеро співробітників силових структур. Протестувальники підпалили 51 громадську будівлю та вісім штабів політичних партій, додав речник МВС Саад Маан.

Заворушення спалахнули 1 жовтня на півдні Іраку, в районах, де переважає шиїтське населення. Протестний рух швидко поширився на інші провінції, у тому числі столицю – Багдад. Демонстранти вимагають нормального електропостачання, чистої води, дотримання санітарних норм і перемоги над корупцією в органах влади.

Прем’єр-міністр країни Адель Абдул Махді 4 жовтня закликав співгромадян до спокою і пообіцяв провести реформи. Провідний шиїтський клірик Моктада ас-Садр того ж дня поклав провину за акти насильства на політиків, заявивши, що їм не вдалося поліпшити життя іракців і закликав владу прислухатися до вимог протестувальників. За його словами, уряд має піти у відставку, а в країні мають бути оголошені дострокові вибори.

Населення Іраку складає майже 40 мільйонів людей. Країна є п’ятим у світі за обсягами виробником та експортером нафти, але бідними є понад 20% населення. Безробіття серед молоді складає 25%, що вдвічі перевищує загальний показник у країні.

Як повідомляли Українські Новини, МЗС рекомендує українцям утриматися від поїздок до Іраку.

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