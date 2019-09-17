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17 сентября 2019, вторник, 21:58 64 Документ
Президент 2019-09-17T22:41:06+03:00
Українські Новини
В офисе Зеленского не смогли подтвердить, что их собственный представитель в Совете по свободе слова у них раб

В офисе Зеленского не смогли подтвердить, что их собственный представитель в Совете по свободе слова у них работает

Представлявший Офис Президента, согласно информации на сайте Президента, на учредительном собрании Совета по свободе слова и защите журналистов Максим Кречетов не является сотрудником Офиса Президента.

Это следует из ответа Департамента доступа к публичной информации Офиса на информационный запрос Українських Новин.

Агентство запросило у Офиса копию табеля учета рабочего времени за август и за период с 1 по 11 сентября Максима Кречетова, который в ряде сообщений СМИ был назван экспертом департамента информационной политике Офиса.

В ответ Офис не смог предоставить копии табелей, поскольку Кречетов не состоит в трудовых отношениях с Офисом.

"По информации предоставленной Департаментом управления персоналом М.Кречетов не пребывает в трудовых отношениях с Офисом Президента Украины", - говорится в сообщении.

В то же время в сообщении на сайте Президента об учредительном заседании Совета по свободе слова и защите журналистов при Президенте было сказано, что Офис представлял Максим Кречетов, причем должность Кречетова и другая информация в каком статусе он представлял Офис указано не было.

При этом именно Кречетову в сообщении приписаны слова о необходимости введения Национальной пресс-карты и формализации журналистских стандартов и стандартов каждой редакции в рамках саморегуляции журналистов.

Как сообщали Українські Новини, в июле замруководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко объявил об инициативе по созданию Совета по вопросам свободы слова при Президенте.

Он также обещал, что в состав Совета войдет по одному представителю от каждой редакции центральных СМИ.

Представители Офиса сообщили журналистам, что обработку заявок на участие в Раде курирует как раз Кречетов.

И по его словам из-за большого количества заявок Офис допустил для учаcтия в работе учредительного собрания Совета только часть СМИ на оснjвании своих критериев, среди которых были названы рейтинги, в том числе и на основе посещаемости сайтов.

В числе других и не были отобрана и заяка Українських Новин.

Однако затем Офис приглашал для участия в собрании тех журналистов, которые не подавали таких заявок и даже избирали их без их участия и согласия в сам совет.

О таком случае написал журналист-расследователь программы "Схемы" Михаил Ткач в своем аккаунте в сети Facebook. Он отказался от работы в Совете.

Тем временем сегодня стало известно, что Офис Зеленского пригласил на Совет по свободе слова политика, выдав его за медиаэксперта.

Больше новостей о: Совет по свободе слова при президенте Украины Офис президента

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