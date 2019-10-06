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06 октября 2019, воскресенье, 20:14 86
Происшествия 2019-10-06T20:18:08+03:00
Українські Новини
В Черкассах на гонке автомобиль вылетел с трассы в зрителей

В Черкассах на гонке автомобиль вылетел с трассы в зрителей

Сегодня, 6 октября в Черкассах в ходе гонки Timeattac на кольцевом перекрестке по улице 30 лет Победы водитель совершил наезд на зрителей. Об этом сообщает издание "Про все".

Отмечается, что новый асфальт в Черкассах оказался очень скользким. Еще до начала соревнований некоторые автомобили задели бордюры, кто-то потерял колесо, а кого-то развернуло. В результате чего произошел инцидент.

Представитель патрульной полиции Черкасской области Зоя Волк сообщила, что водитель автомобиля не справился с управлением, вылетел с трассы и совершил наезд на зрителей. В результате наезда с тяжелыми травмами госпитализировали мужчину 1988 года рождения.

При этом в полиции добавили, что решение о проведении этого мероприятия городской совет принял без согласования с патрульной полицией. Сейчас на месте работают следователи.

Событие подтвердили и в пресс-службе соорганизатора гонок - автомобильного клуба "Черкассы". По их словам, автомобиль действительно сошел с дистанции по неизвестным пока причинам и сбил зрителя. Детали сейчас выясняются.

Как сообщали Українські Новини, в Одессе в толпу протестующих влетела женщина-водитель.

Ранее автомобиль в толпу протестующих въехал в Ивано-Франковской области. 

Кроме того, в Полтаве автомодить въехал в подземный переход и сбил насмерть человека.

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