В Черкассах на гонке автомобиль вылетел с трассы в зрителей

Сегодня, 6 октября в Черкассах в ходе гонки Timeattac на кольцевом перекрестке по улице 30 лет Победы водитель совершил наезд на зрителей. Об этом сообщает издание "Про все".\r\nОтмечается, что новый асфальт в Черкассах оказался очень скользким. Еще до начала соревнований некоторые автомобили задели бордюры, кто-то потерял колесо, а кого-то развернуло. В результате чего произошел инцидент.\r\nПредставитель патрульной полиции Черкасской области Зоя Волк сообщила, что водитель автомобиля не справился с управлением, вылетел с трассы и совершил наезд на зрителей. В результате наезда с тяжелыми травмами госпитализировали мужчину 1988 года рождения.\r\nПри этом в полиции добавили, что решение о проведении этого мероприятия городской совет принял без согласования с патрульной полицией. Сейчас на месте работают следователи.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nСобытие подтвердили и в пресс-службе соорганизатора гонок - автомобильного клуба "Черкассы". По их словам, автомобиль действительно сошел с дистанции по неизвестным пока причинам и сбил зрителя. Детали сейчас выясняются.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=pT_8DkODFHQ" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nКак сообщали Українські Новини, в Одессе в толпу протестующих влетела женщина-водитель.\r\nРанее автомобиль в толпу протестующих въехал в Ивано-Франковской области. \r\nКроме того, в Полтаве автомодить въехал в подземный переход и сбил насмерть человека.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n