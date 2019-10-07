РНБОУ ще не знає, на що витратить 28 млрд гривень, що "звалилися з неба"

Рада національної безпеки і оборони України не володіє детальною інформацією, на що будуть витрачені закладені в проекті Держбюджету на 2020 рік 28 млрд грн.\r\nПро це йдеться у відповіді Апарату РНБОУ на інформаційний запит Українських Новин.\r\nВ Апараті підтвердили, що дійсно формували бюджетний запит на відповідну суму, але витрачати її, за їх словами, буде не саме РНБОУ.\r\n"З вказаної суми витрати для потреб Апарату РНБО України передбачені в сумі 177,7 млн грн. Інші кошти передбачені Міністерством фінансів України, як додатковий фінансовий ресурс до граничних витрат для потреб усіх органів сектору безпеки і оборони України", - йдеться у відповіді.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПри цьому, в РНБОУ не змогли пояснити, по яких напрямках і на які цілі будуть направлятися закладені в проекті бюджету за статтею 65010000, розпорядниками якої вони є, закладені 28,2 млрд грн. Також у відповіді не уточнюється, чи буде РНБО самостійно, як розпорядник бюджетної статті, розподіляти ці кошти на свій розсуд.\r\n\r\nПри цьому, у відповіді уточнюється, що на потреби Апарату РНБОУ, як і в 2019 році, буде розподілено 177,7 млн грн. На "видатки споживання" - 126,1 млн, з яких 85,9 млн – на фонд зарплати і 51,6 млн на розвиток.\r\nРаніше в оприлюдненому урядом проекті Держбюджету на 2020 рік зазначалося, що витрати на РНБОУ в 2020 році будуть збільшені в 157 (!) раз до 28,2 млрд грн. Вказувалося, що Кабмін пропонує передбачити для РНБО понад 28 млрд гривень нерозподілених видатків на національну безпеку і оборону.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nУ поданому до ВР проект Держбюджету 28,2 млрд грн дійсно внесено в неподільну статтю 65010000, розпорядником якої є РНБОУ. \r\n\r\nПри цьому, до проекту бюджету додається пояснювальна записка, де зазначається, що саме РНБОУ виступав ініціаторам виділення їм "без пояснень" для розподілу частини оборонного бюджету країни у розмірі 28 млрд грн.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n