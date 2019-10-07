РНБОУ ще не знає, на що витратить 28 млрд гривень, що "звалилися з неба"

Рада національної безпеки і оборони України не володіє детальною інформацією, на що будуть витрачені закладені в проекті Держбюджету на 2020 рік 28 млрд грн.

Про це йдеться у відповіді Апарату РНБОУ на інформаційний запит Українських Новин.

В Апараті підтвердили, що дійсно формували бюджетний запит на відповідну суму, але витрачати її, за їх словами, буде не саме РНБОУ.

"З вказаної суми витрати для потреб Апарату РНБО України передбачені в сумі 177,7 млн грн. Інші кошти передбачені Міністерством фінансів України, як додатковий фінансовий ресурс до граничних витрат для потреб усіх органів сектору безпеки і оборони України", - йдеться у відповіді.

При цьому, в РНБОУ не змогли пояснити, по яких напрямках і на які цілі будуть направлятися закладені в проекті бюджету за статтею 65010000, розпорядниками якої вони є, закладені 28,2 млрд грн. Також у відповіді не уточнюється, чи буде РНБО самостійно, як розпорядник бюджетної статті, розподіляти ці кошти на свій розсуд.

При цьому, у відповіді уточнюється, що на потреби Апарату РНБОУ, як і в 2019 році, буде розподілено 177,7 млн грн. На "видатки споживання" - 126,1 млн, з яких 85,9 млн – на фонд зарплати і 51,6 млн на розвиток.

Раніше в оприлюдненому урядом проекті Держбюджету на 2020 рік зазначалося, що витрати на РНБОУ в 2020 році будуть збільшені в 157 (!) раз до 28,2 млрд грн. Вказувалося, що Кабмін пропонує передбачити для РНБО понад 28 млрд гривень нерозподілених видатків на національну безпеку і оборону.

У поданому до ВР проект Держбюджету 28,2 млрд грн дійсно внесено в неподільну статтю 65010000, розпорядником якої є РНБОУ.

При цьому, до проекту бюджету додається пояснювальна записка, де зазначається, що саме РНБОУ виступав ініціаторам виділення їм "без пояснень" для розподілу частини оборонного бюджету країни у розмірі 28 млрд грн.