Депутат "Слуги народа" просит Баканова не повторять ошибок Порошенко при расследовании дела подозреваемого в убийстве Стерненко

Народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский попросил нынешнего главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова не повторять ошибки экс-президента Украины при расследовании дела подозреваемого в убийстве Стерненко у себя на странице в Facebook.

Бужанский заявил, что видимо, Баканова ввели в заблуждение, и поскольку Стерненко - не шпион, и не террорист, то СБУ не должна заниматься расследованием этого дела.

"Десять дней назад, Генеральная Прокуратура передала в возглавляемую Вами СБУ дело об умышленном убийстве, совершенном гражданином Стерненко, которое расследовало МВД. Не знаю, что рассказали Вам, но сделано это было для того, чтобы помочь Стерненко избежать уголовной ответственности за умышленное убийство, которое он совершил. Боюсь, что Вас ввели в заблуждение, и не рассказали некоторые, связанные с этой историей вещи. Служба Безопасности Украины никоим образом не занимается расследованием убийств, а упомянутый гражданин Стерненко никоим образом не террорист, и не шпион. Что делает абсолютно невозможным следствие силами СБУ. Более того, ровно таким же образом поступил предыдущий Генеральный Прокурор Юрий Луценко, который, пытаясь обезопасить Стерненко от суда, передал дело о совершенном им убийстве в СБУ. Вдова потерпевшего обратилась в суд, и суд обязал вернуть дело обратно в МВД, если понадобится, я предоставлю копию судебного решения. Таким образом, Вас сознательно подставили, воспользовавшись Вашим доверием и очевидной занятостью задачами, непосредственно входящими в компетенцию СБУ. Мне бы очень хотелось узнать, к каким выводам пришло следствие СБУ за те десять дней, которые дело Стерненко находится у него", - рассказал Бужанский.

Также Бужанский отметил, что хочет, чтоб Баканов разобрался в этом вопросе.

Как сообщали Українські Новини, в "Слуге народа" пояснили, почему убийцу-радикала Стерненко вывел из-под подозрения Рябошапка.

4 октября генпрокурор Рябошапка заявил, что подозрение Стерненко ушло в СБУ. "Подозрение на Стерненко уже передали в СБУ. Мы беспристрастно следим за расследованием", - заявил он.

Отметим, что впервые дело одесского радикала Генпрокуратура передала в "контору" еще при Юрии Луценко. Позже - уже при новом Президенте - суд решил, что убийство человека на улице - это чистый криминал и подследственность полиции и вернул дело туда.

В полиции, по информации журналистов, к концу лета подготовили подозрение Стерненко (полный текст документа), но оно было заблокировано на уровне Генпрокуратуры. А сегодня Рябошапка снова передал дело в СБУ. То есть вернул его туда, где оно целый год не расследовалось - как это сделала и предыдущая власть.

Стерненко активно сотрудничал с СБУ в свою бытность руководителя одесского "Правого сектора" и позже.