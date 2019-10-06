На Майдане Незалежности закончилась акция противников "формулы Штайнмайера"

Противники согласования Украиной "формулы Штайнмайера" завершили протест на Майдане Незалежности в Киеве.\r\nОб этом сообщает корреспондент Українських Новин с места события.\r\nВо всеукраинском вече "Остановим капитуляцию" принимали участие более 10 тыс. человек.\r\nВече длилось более 3 часов.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nУчастники продолжили протест на ул. Банковой у Офиса Президента.\r\nОколо 14:30 к акции присоединился бывший Президент Петр Порошенко со своей женой Мариной.\r\nЗвучали призывы к проведению митингов у Верховной Рады "когда это будет нужно" - то есть при "подписании капитуляции Украины, амнистии боевикам, проведения выборов на Донбассе и предоставление территориям особого статуса".\r\nНа сцене выступали депутаты от партий "Европейская солидарность", "Голос", "Самопомощь", активисты "Национального корпуса", "Национальной дружины", "Правого сектора".\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nВ частности, участие принимала депутат от партии "Европейская солидарность" Яна Зинкевич.\r\nПравонарушений не было замечено.\r\nПорядок охраняют сотрудники полиции диалога и Национальной гвардии.\r\nКак сообщали Українські Новини, всеукраинское вече "Остановим капитуляцию" началось около 12:00 на Майдане Незалежности.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nУчастники митинга сканировали слоганы против "формулы Штайнмайера" и против Президента Владимира Зеленского.\r\nПротестующие держали плакаты с требованиями "Нет капитуляции", "ЗЕмократуру вон", "Слуга выходи - народ пришёл" и другие.