На Майдане Незалежности закончилась акция противников "формулы Штайнмайера"

Противники согласования Украиной "формулы Штайнмайера" завершили протест на Майдане Незалежности в Киеве.

Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места события.

Во всеукраинском вече "Остановим капитуляцию" принимали участие более 10 тыс. человек.

Вече длилось более 3 часов.

Участники продолжили протест на ул. Банковой у Офиса Президента.

Около 14:30 к акции присоединился бывший Президент Петр Порошенко со своей женой Мариной.

Звучали призывы к проведению митингов у Верховной Рады "когда это будет нужно" - то есть при "подписании капитуляции Украины, амнистии боевикам, проведения выборов на Донбассе и предоставление территориям особого статуса".

На сцене выступали депутаты от партий "Европейская солидарность", "Голос", "Самопомощь", активисты "Национального корпуса", "Национальной дружины", "Правого сектора".

В частности, участие принимала депутат от партии "Европейская солидарность" Яна Зинкевич.

Правонарушений не было замечено.

Порядок охраняют сотрудники полиции диалога и Национальной гвардии.

Как сообщали Українські Новини, всеукраинское вече "Остановим капитуляцию" началось около 12:00 на Майдане Незалежности.

Участники митинга сканировали слоганы против "формулы Штайнмайера" и против Президента Владимира Зеленского.

Протестующие держали плакаты с требованиями "Нет капитуляции", "ЗЕмократуру вон", "Слуга выходи - народ пришёл" и другие.