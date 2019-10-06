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06 октября 2019, воскресенье, 14:24 356
Происшествия 2019-10-06T14:24:22+03:00
Українські Новини
На Закарпатье мужчина на охоте случайно застрелил товарища

На Закарпатье мужчина на охоте случайно застрелил товарища

В субботу, 5 октября, во время охоты в урочище "Бараки" в пгт Ждениево мужчина случайно застрелил своего товарища. По данному факту открыто уголовное производство, передает пресс-служба полиции Закарпатской области.

Об инциденте правоохранителям рассказал 46-летний житель пгт Ждениево. По его словам, во время охоты, выстрелив из охотничьего ружья, он попал в своего товарища.

Полицейские выяснили, что происшествие случилось утром после 7 часов в урочище "Бараки", куда мужчины пошли за грибами и на охоту.

"Охотясь на косулю, 46-летний ждениевец совершил один выстрел, однако на линии огня внезапно оказался его товарищ. От полученных травм пострадавший скончался по дороге в больницу в карете скорой помощи", - уточнили полицейские.

С места происшествия изъяли зарегистрированное охотничье ружье. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 119 УК Украины (убийство, совершенное по неосторожности).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от 3 до 5 лет или лишением свободы на тот же срок. Следствие по делу продолжается.

Как сообщали Українські Новини, в Харьковской области на охоте мужчина застрелил знакомого, перепутав его с зайцем.

Ранее в Днепропетровской области во время охоты тесть случайно подстрелил зятя.

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