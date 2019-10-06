1 тыс. человек протестуют во Львове против согласования Украиной "формулы Штайнмайера"

Около 1 тыс. человек протестуют по состоянию на 13:00 на пр. Свободы во Львове против согласования Украиной "формулы Штайнмайера".\r\nОб этом сообщает корреспондент Українських Новин с места события.\r\nВече "Остановим капитуляцию" началось около 12:00.\r\nУчастники митинга скандируют слоганы против "формулы Штайнмайера".\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nТакже они скандируют «Слава Україні! Героям слава!», «Слава нації! Ні капітуляції!».\r\nПротестующие держат плакаты с требованиями "Ні капітуляції", "Ні відведенню військ", "Вибори після відновлення контролю".\r\nВ митинге участвуют депутаты от партий «Европейская солидарность», «Голос» и активисты "Национального корпуса", "Национальной дружины", "Правого сектора".\r\nПравонарушений не было замечено.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини,вече против "формулы Штайнмайера": на Майдане собралось около 10 тысяч протестуючих.\r\n1 октября Президент Владимир Зеленский подтвердил официальное согласование украинской стороной порядка вступления в силу закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (закон об особом статусе Донбасса) или так называемой "формулы Штайнмайера".