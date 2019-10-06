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  • 1 тыс. человек протестуют во Львове против согласования Украиной "формулы Штайнмайера"
06 октября 2019, воскресенье, 13:42 250
Политика 2019-10-06T13:46:21+03:00
Українські Новини
1 тыс. человек протестуют во Львове против согласования Украиной "формулы Штайнмайера"

1 тыс. человек протестуют во Львове против согласования Украиной "формулы Штайнмайера"

Около 1 тыс. человек протестуют по состоянию на 13:00 на пр. Свободы во Львове против согласования Украиной "формулы Штайнмайера".

Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места события.

Вече "Остановим капитуляцию" началось около 12:00.

Участники митинга скандируют слоганы против "формулы Штайнмайера".

Также они скандируют «Слава Україні! Героям слава!», «Слава нації! Ні капітуляції!».

Протестующие держат плакаты с требованиями "Ні капітуляції", "Ні відведенню військ", "Вибори після відновлення контролю".

В митинге участвуют депутаты от партий «Европейская солидарность», «Голос» и активисты "Национального корпуса", "Национальной дружины", "Правого сектора".

Правонарушений не было замечено.

Как сообщали Українськi Новини,вече против "формулы Штайнмайера": на Майдане собралось около 10 тысяч протестуючих.

1 октября Президент Владимир Зеленский подтвердил официальное согласование украинской стороной порядка вступления в силу закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (закон об особом статусе Донбасса) или так называемой "формулы Штайнмайера".

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