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  • 1 тис. людей протестують у Львові проти узгодження Україною "формули Штайнмайера"
06 жовтня 2019, неділя, 13:42 7
Політика 2019-10-06T13:45:01+03:00
Українські Новини
1 тис. людей протестують у Львові проти узгодження Україною "формули Штайнмайера"

1 тис. людей протестують у Львові проти узгодження Україною "формули Штайнмайера"

Близько 1 тис. людей протестують станом на 13:00 на пр. Свободи у Львові проти узгодження Україною "формули Штайнмайера".

Про це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця події.

Віче "Зупинимо капітуляцію" почалося близько 12:00.

Учасники мітингу скандують гасла проти "формули Штайнмайера".

Також вони скандують «Слава Україні! Героям слава!», «Слава нації! Ні капітуляції!».

Протестувальники тримають плакати з вимогами "Ні капітуляції", "Ні відведенню військ", "Вибори після відновлення контролю".

У мітингу беруть участь депутати від партій «Європейська солідарність», «Голос» і активісти "Національного корпусу", "Національної дружини", "Правого сектора".

Правопорушень не було помічено.

Як повідомляли Українські Новини, 1 жовтня Президент Володимир Зеленський підтвердив офіційне погодження українською стороною порядку набрання чинності закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей (закон про особливий статус Донбасу) або так званої "формули Штайнмайера".

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