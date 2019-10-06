1 тис. людей протестують у Львові проти узгодження Україною "формули Штайнмайера"

Близько 1 тис. людей протестують станом на 13:00 на пр. Свободи у Львові проти узгодження Україною "формули Штайнмайера".\r\nПро це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця події.\r\nВіче "Зупинимо капітуляцію" почалося близько 12:00.\r\nУчасники мітингу скандують гасла проти "формули Штайнмайера".\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nТакож вони скандують «Слава Україні! Героям слава!», «Слава нації! Ні капітуляції!».\r\nПротестувальники тримають плакати з вимогами "Ні капітуляції", "Ні відведенню військ", "Вибори після відновлення контролю".\r\nУ мітингу беруть участь депутати від партій «Європейська солідарність», «Голос» і активісти "Національного корпусу", "Національної дружини", "Правого сектора".\r\nПравопорушень не було помічено.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 1 жовтня Президент Володимир Зеленський підтвердив офіційне погодження українською стороною порядку набрання чинності закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей (закон про особливий статус Донбасу) або так званої "формули Штайнмайера".