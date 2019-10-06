В Марьинке в многоэтажке прогремел взрыв, погибли два человека

Вчера, 5 октября, в многоквартирном доме в Марьинке Донецкой области из-за взрыва смертельные травмы получили мужчина и женщина. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.\r\nТак, сообщается, что трагедия произошла днем, сообщение о происшествии поступило в полицию от местных жителей.\r\nНа месте работали полицейские, ГосЧС, взрывотехники и криминалистическая лаборатория. Причина взрыва устанавливается.\r\nВ квартире, где произошел взрыв, обнаружены тела двух погибших - мужчины и женщины.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nТакже на месте происшествия работали следственно-оперативная группа полиции и другие экстренные службы.\r\nСейчас устанавливают причины взрыва и обстоятельства гибели людей.\r\nРешается вопрос об открытии уголовного производства.\r\nКак сообщали Українські Новини, 26 августа под Киевом в городе Борисполь в жилом доме прогремел взрыв. Оказалось, что взорвалась газовая плита. В результате случившегося госпитализировали мужчину — хозяина квартиры с многочисленными ожогами.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nРанее в одной из киевских квартир прогремел взрыв, есть погибшие.