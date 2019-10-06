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06 октября 2019, воскресенье, 10:53 5
Происшествия 2019-10-06T11:04:20+03:00
Українські Новини
В Марьинке в многоэтажке прогремел взрыв, погибли два человека

В Марьинке в многоэтажке прогремел взрыв, погибли два человека

Взрыв в квартире в Марьинке. Фото: Нацполиция
Взрыв в квартире в Марьинке. Фото: Нацполиция

Вчера, 5 октября, в многоквартирном доме в Марьинке Донецкой области из-за взрыва смертельные травмы получили мужчина и женщина. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Так, сообщается, что трагедия произошла днем, сообщение о происшествии поступило в полицию от местных жителей.

На месте работали полицейские, ГосЧС, взрывотехники и криминалистическая лаборатория. Причина взрыва устанавливается.

В квартире, где произошел взрыв, обнаружены тела двух погибших - мужчины и женщины.

Также на месте происшествия работали следственно-оперативная группа полиции и другие экстренные службы.

Сейчас устанавливают причины взрыва и обстоятельства гибели людей.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщали Українські Новини, 26 августа под Киевом в городе Борисполь в жилом доме прогремел взрыв. Оказалось, что взорвалась газовая плита. В результате случившегося госпитализировали мужчину — хозяина квартиры с многочисленными ожогами.

Ранее в одной из киевских квартир прогремел взрыв, есть погибшие.

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