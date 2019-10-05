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05 октября 2019, суббота, 15:20 30
Верховная Рада и партии 2019-10-05T15:24:26+03:00
Українські Новини
ЦИК признал депутатом от "Слуги народа" Рады Копыленко из-за отказа от мандата Коваленко

ЦИК признал депутатом от "Слуги народа" Рады Копыленко из-за отказа от мандата Коваленко

Центральная избирательная комиссия признала избранным депутатом Верховной Рады по списку партии "Слуга народа" Александра Копыленко после того, как ранее признанная избранной от этой партии Анна Коваленко отказалась от депутатского мандата.

Об этом говорится в сообщении ЦИКа, передают Українські Новини.

В связи с отказом комиссия признала избранным и зарегистрировала депутата Верховной Рады Копыленко, избранного на внеочередных выборах депутатов Украины 21 июля в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Отмечается, что Коваленко сложила свои полномочия в связи с личным заявлением.

Копыленко в 1983 году окончил факультет международных отношений и международного права Киевского университета имени Т. Шевченко.

В 1983-1990 - стажер-исследователь, младший научный сотрудник Института государства и права им. Корецкого АН Украины.

Затем работал в секретариате Верховной Рады.

С июля 1990 - старший консультант, главный консультант заведующий сектором государственно-правового и уголовного законодательства, заместитель заведующего юридическим отделом.

В 1997-1998 - заместитель руководителя юридическим управлением.

В 1998-2002 - советник председателя парламента.

С августа 2002 - директор Института законодательства Рады.

В 2013-2014 - член Центральной избирательное комиссии.

Как сообщали Українськi Новини, партиям возместили почти полмиллиарда гривен из госбюджета за агитацию перед выборами.

Ранее Верховная Рада назначила новый состав ЦИК из 17 членов.

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