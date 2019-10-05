1 человек погиб и 12 госпитализированы из-за столкновения маршрутки и грузовика во Львовской области

1 человек погиб и 12 госпитализированы из-за столкновения маршрутного автобуса №140 и грузовика между селами Зимняя Вода и Конопница на автодороге "Львов - Шегини" во Львовской области.

Об этом говорится в сообщении Львовской областной государственной администрации, передают Українські Новини. "Около Львова грузовик столкнулся с маршруткой, есть пострадавшие", - говорится в нем.

Полицейские предварительно установили, что произошло столкновение автомобиля МАЗ с маршрутным автобусом БАЗ.

Погиб один из пассажиров автобуса, еще 12 человек доставлены в больницы Львова.

Полицейские устанавливают обстоятельства и личности всех участников ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщали Українські Новини, ранее 10 человек были госпитализированы из-за столкновения маршрутки с грузовым автомобилем в Моршине Львовской области.