1 человек погиб и 12 госпитализированы из-за столкновения маршрутки и грузовика во Львовской области

1 человек погиб и 12 госпитализированы из-за столкновения маршрутного автобуса №140 и грузовика между селами Зимняя Вода и Конопница на автодороге "Львов - Шегини" во Львовской области.\r\nОб этом говорится в сообщении Львовской областной государственной администрации, передают Українські Новини. "Около Львова грузовик столкнулся с маршруткой, есть пострадавшие", - говорится в нем.\r\nПолицейские предварительно установили, что произошло столкновение автомобиля МАЗ с маршрутным автобусом БАЗ.\r\nПогиб один из пассажиров автобуса, еще 12 человек доставлены в больницы Львова.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПолицейские устанавливают обстоятельства и личности всех участников ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.\r\nКак сообщали Українські Новини, ранее 10 человек были госпитализированы из-за столкновения маршрутки с грузовым автомобилем в Моршине Львовской области.