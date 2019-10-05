подписаться на рассылку
24.75 25.25
26.9 27.7
˟
  • Новости
  • Происшествия
  • 1 человек погиб и 12 госпитализированы из-за столкновения маршрутки и грузовика во Львовской области
05 октября 2019, суббота, 11:04 82
Происшествия 2019-10-05T11:05:52+03:00
Українські Новини
1 человек погиб и 12 госпитализированы из-за столкновения маршрутки и грузовика во Львовской области

1 человек погиб и 12 госпитализированы из-за столкновения маршрутки и грузовика во Львовской области

1 человек погиб и 12 госпитализированы из-за столкновения маршрутного автобуса №140 и грузовика между селами Зимняя Вода и Конопница на автодороге "Львов - Шегини" во Львовской области.

Об этом говорится в сообщении Львовской областной государственной администрации, передают Українські Новини. "Около Львова грузовик столкнулся с маршруткой, есть пострадавшие", - говорится в нем.

Полицейские предварительно установили, что произошло столкновение автомобиля МАЗ с маршрутным автобусом БАЗ.

Погиб один из пассажиров автобуса, еще 12 человек доставлены в больницы Львова.

Полицейские устанавливают обстоятельства и личности всех участников ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщали Українські Новини, ранее 10 человек были госпитализированы из-за столкновения маршрутки с грузовым автомобилем в Моршине Львовской области.

Больше новостей о: ДТП с маршруткой

Архив
Новости
Тестировали "Тополь-М" и "Нептун": Ракетные военные учения завершились под Одессой 11:35
Новому составу Кнессета необходимо преодолеть национальную разобщенность, - Ложкин 11:05
1 человек погиб и 12 госпитализированы из-за столкновения маршрутки и грузовика во Львовской области 11:04
Выставка хризантем
Море цветов и десятки инсталляций: В Киеве открылась выставка хризантем "Цветочное созвездие" 11:00
Юрий Назаров планирует привлечь участников Uber Smart Mobility Hackathon к совершенствованию транспортной системы Киева 10:21
больше новостей
Место суицида. Фото: Информатор
Жуткая трагедия в Киеве: 14-летний школьник выпрыгнул с 25-этажки 14:51
бездомная мигрантка исполнила арию в метро.Скриншот:abcnews
В США бездомная певица подписала контракт с продюсером, исполнив арию в метро 18:18
Смешко, Кличко и Пальчевский – лидеры на выборах мэра Киева 20:04 Пресс-релиз
После скандального видео Кивы Разумков попросил депутатов не удовлетворять физиологические потребности в зале 18:26
Рябошапка сделал выговор Луценко 14:02 Документ
больше новостей
На третий вечер протестов на Майдан пришло 20 человек, а на Банковую - 10 22:12
Данилюк считает, что Богдан должен подать в отставку 18:39
Частные фирмы оформили авторские права на паспорта Украины и получают с этого доход, – СМИ 16:03
Рябошапка сделал выговор Луценко 14:02 Документ
ГБР обнародовала подробности 12 дел против Порошенко 13:00
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok