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05 октября 2019, суббота, 08:45 374
Происшествия 2019-10-05T08:48:29+03:00
Українські Новини
В Киеве ночью полыхал жилой дом: пожар был повышенной сложности

В Киеве ночью полыхал жилой дом: пожар был повышенной сложности

Пожар на Святошино. Фото: Информатор
Пожар на Святошино. Фото: Информатор

В ночь на 5 октября в Святошинском районе Киева в одном из жилых домов вспыхнул пожар. Огонь достаточно быстро распространился, поэтому ему и присвоили повышенный уровень опасности. На место оперативно прибыли спасатели.

Огонь вспыхнул на крыше трехэтажного дома около полуночи. Об этом с места сообщает Информатор.

По предварительной информации, которую нам сообщили пожарные, огонь вспыхнул на крыше трехэтажного здания на улице Кричевского, 20. Достаточно быстро пожар распространился, достигнув площади в 200 квадратных метров, а еще через 10-20 минут огонь распространился на 300 квадратов и даже стал «цеплять» третий этаж.

К счастью, в результате вспыхнувшего пожара никто не пострадал, а около 00:40 пожарным удалось локализовать огонь. Участие в ликвидации возгорания принимали около десятка пожарных машин и 40 человек личного состава. Также на месте работали полицейские, которые проводили опрос жильцов дома.

Наопмним, ранее чужчина сжег дом бывшей жены и собрался бежать на Донбасс.

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