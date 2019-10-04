Экс-первого замглавы Нацполиции Аброськина назначили ректором Одесского университета внутренних дел

Министерство внутренних дел назначило бывшего первого заместителя главы Национальной полиции Вячеслава Аброськина ректором Одесского государственного университета внутренних дел.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД, передают Українськi Новини.

Указано, что Аброськин был назначен ректором Одесского университета внутренних дел указом МВД №952.



"На вас возлагается очень серьезная ответственность, так как от вас зависит, с кем мы будем работать и кто будет выполнять те задачи, которые стоят перед Министерством внутренних дел и подразделениями Национальной полиции Украины", - отметил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.



Как сообщали Українськi Новини, 11 сентября глава Национальной полиции Сергей Князев, впоследствии подавший в отставку, уволил своего первого заместителя Вячеслава Аброськина.



Также в сентябре стало известно, что Аброськин намерен баллотироваться на пост мэра Мариуполя.



В ноябре 2017 года, Вячеслав Аброськин был назначен начальником Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.





