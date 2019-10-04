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  • Экс-первого замглавы Нацполиции Аброськина назначили ректором Одесского университета внутренних дел
04 октября 2019, пятница, 23:54 11
Политика 2019-10-04T23:55:09+03:00
Українські Новини
Экс-первого замглавы Нацполиции Аброськина назначили ректором Одесского университета внутренних дел

Экс-первого замглавы Нацполиции Аброськина назначили ректором Одесского университета внутренних дел

Вячеслав Аброськин. Фото: facebook.com/arsen.avakov
Вячеслав Аброськин. Фото: facebook.com/arsen.avakov

Министерство внутренних дел назначило бывшего первого заместителя главы Национальной полиции Вячеслава Аброськина ректором Одесского государственного университета внутренних дел.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД, передают Українськi Новини.
Указано, что Аброськин был назначен ректором Одесского университета внутренних дел указом МВД №952.

"На вас возлагается очень серьезная ответственность, так как от вас зависит, с кем мы будем работать и кто будет выполнять те задачи, которые стоят перед Министерством внутренних дел и подразделениями Национальной полиции Украины", - отметил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

Как сообщали Українськi Новини, 11 сентября глава Национальной полиции Сергей Князев, впоследствии подавший в отставку, уволил своего первого заместителя Вячеслава Аброськина.

Также в сентябре стало известно, что Аброськин намерен баллотироваться на пост мэра Мариуполя.

В ноябре 2017 года, Вячеслав Аброськин был назначен начальником Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.


Больше новостей о: МВД Вячеслав Аброськин Одесский государственный университет внутренних дел

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