Не кради картинки и текст: российский православный сайт призвал пользователей соблюдать 8-ю заповедь

Оренбургский портал "Православный духовный вестник Саракташского благочиния" решил защитить свой контент одной из 10 заповедей. Об этом написали пользователи Twitter.

Разработчики сайта с небывалой креативностью подошли к установлению защиты текста и картинок, принадлежащих источнику.

Скриншот: twitter/protivorechie

На страницах "Православного духовного вестника" нельзя ни выделить слово или предложение, ни вызвать контекстное меню правой кнопкой мыши (так обычно проще всего скачать картинку). С Iphone текст выделяется, но если выбрать во всплывающем меню пункт "Скопировать", появляется то же окно с призывом не нарушать заповедь.

Одноименный сайт вестника запустился в 2013 году, однако с начала 2019-го он не обновляется.

Как сообщали Українські Новини, ранее СНБО официально сообщало, что Турчинов переписывал Библию.

Кроме того, ранее археологи объявили об обнаружении древнего дома в Назарете, где, по их предположению, провел детство Иисус Христос.

Также, единственный экземпляр Библии, подписанный Альбертом Эйнштейном, был выставлен на аукцион Sotheby's, что вызвало новые дебаты о религиозных верованиях самого известного учёного в мире.