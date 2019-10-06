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06 октября 2019, воскресенье, 08:00 975 Документ
Верховная Рада и партии 2019-10-06T08:04:29+03:00
Українські Новини
Арахамия получил 43 тыс. гривен, а Тимошенко - 37: сколько зарабатывают новые депутаты

Арахамия получил 43 тыс. гривен, а Тимошенко - 37: сколько зарабатывают новые депутаты

Верховная Рада. Скриншот: трансляция
Верховная Рада. Скриншот: трансляция "112"

Заработная плата председателей фракций и групп в Верховной Раде в сентябре составила от 37 тыс. до 46 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе аппарата Рады на запрос Українських Новин.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в сентябре получил 43 817,98 гривен, его первый заместитель Александр Корниенко - 43 121,32 гривен.

Сопредседатели фракции "Оппозиционная платформа - За життя" Юрий Бойко и Вадим Рабинович получили 38 420 и 37 468,18 гривен соответственно, Юлия Тимошенко (фракция "Всеукраинское объединение "Батьківщина") - 37 172,28 гривен.

Сопредседатели фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов и Ирина Геращенко за сентябрь получили 42 079,04 и 46 286,94 гривен соответственно, председатель фракции "Голос" Сергей Рахманин - 44 184,1 гривен.

Сопредседатели группы "За будущее" Виктор Бондар и Тарас Батенко заработали 45 234,97 и 45 234,97 гривен соответственно.

Среди всех депутатов самую большую зарплату за сентябрь получили депутаты Михаил Макаренко ("Оппозиционная платформа") и Михаил Цимбалюк ("Батьківщина") - по 53 092,44 гривен.

Кроме того, всем депутатам начислено по 41 518 гривен в качестве компенсации расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий.

Как сообщали Українські Новини, заплата председателя Рады Дмитрия Разумкова за сентябрь составила 50,5 тыс. гривен, его первого заместителя Руслана Стефанчука - 59,3 тыс. гривен, а заместителя председателя Елены Кондратюк – 49,8 тыс. гривен.

29 августа состоялось первое заседания новой Верховной Рады.

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