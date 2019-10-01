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01 октября 2019, вторник, 21:30 232
Азия 2019-10-01T21:30:44+03:00
Українські Новини
Празднования 70-летия КНР обернулись новыми жертвами в Гонконге

Празднования 70-летия КНР обернулись новыми жертвами в Гонконге

Митинги в Гонконге в день КНДР. Скришот/ТСН.
Митинги в Гонконге в день КНДР. Скришот/ТСН.

После масштабных митингов В Гонконге, которые начались 16 июня, сегодня в день празднования 70-летия Китайской Народной Республики, несмотря на запреты демонстраций, активисты вновь вышли на митинг. В результате, между забастовщиками и полицейскими произошли столкновения. Об этом передает Deutsche Welle.

Отмечается, что активисты облили едкой жидкостью нескольких полицейских и журналистов. В результате, полиция вынуждена была применить слезоточивый и перечный газ.

По меньшей мере 51 человек был ранен во время столкновений, поскольку полиция применила слезоточивый газ, а протестующие сбросили бензиновые бомбы. Как сообщили в Управлении больницы, два человека были в критическом состоянии, а двое получили серьезные ранения.

Активисты заявили, что это не национальный праздник, это день национального траура. Одновременно активисты требовали освобождения задержанных единомышленников.

Как сообщали Українські Новини, по случаю 70-й годовщины Китайской Народной Республики, в Пекине провели масштабный военный парад с участием 15 тысяч солдат. 

в августе Китай начал массово вводить войска в Гонконг

 

 

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