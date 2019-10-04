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  • Группа Зеленского ведет подготовку к выстраиванию в стране авторитарного режима, - правозащитник Глузман
04 октября 2019, пятница, 16:18 250
Президент 2019-10-04T16:24:04+03:00
Українські Новини
Группа Зеленского ведет подготовку к выстраиванию в стране авторитарного режима, - правозащитник Глузман

Группа Зеленского ведет подготовку к выстраиванию в стране авторитарного режима, - правозащитник Глузман

Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Правозащитник Семен Глузман считает, что команда Президента Владимира Зеленского хочет установить в Украине авторитарный режим.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"То, что происходит сегодня в Украине, начинает меня пугать. Группа Зеленского, это очевидно, ведет подготовку к выстраиванию в стране авторитарного режима. Надеюсь, мягкого, не по модели Пиночета. И я, осматриваясь вокруг, понимаю, увы, необходимость этого. Прекрасно понимаю, почему власть старается максимально ограничить присутствие в эфире популярных оппозиционных телеканалов. Тем самым привлекая ещё большее внимание к гонимым", - написал Глузман.

По мнению правозащитника, рейтинг Зеленского будет падать из-за невыполнения предвыборных обещаний, спешки с открытием рынка земли. Кроме того, недовольство население может также расти из-за донесения информации о новых проектах и решениях власти из зарубежных источников.

Как сообщали Українські Новини, 79,4% респондентов, опрошенных социологической службой Центра Разумкова доверяют Президенту Владимиру Зеленскому.

Тем временем Зеленский обратился к протестующим против "формулы Штайнмайера".

 

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