Горбатюк вывел из под уголовной ответственности высших руководителей Украины, виновных в массовых расстрелах на Майдане, - Портнов

На персональной странице в социальной сети Telegram бывший заместитель главы Администрации президента Украины, юрист Андрей Портнов раскрыл некоторые детали своего допроса Генеральной прокуратуре Украины.

Поводом для сообщения в соцсети стало прочитанное Портновым заявление главного следователя Майдана Горбатюка, что на допросе он (Пртновв, - ред) не дал никаких новых сведений о событиях на Майдане.

"Поэтому, раскрываю тайну следствия и раз плохо дошло с первого раза, повторяю второй, - Директор департамента специальных расследований Горбатюк, действуя по предварительному сговору, в составе организованной преступной группы, имея ошибочное представление об интересах службы и преступный умысел, направленный на сокрытие массовых убийств на Майдане, с целью ослабления государства в интересах Российской Федерации, в неустановленном месте вошёл в преступный сговор с организаторами массовых беспорядков впоследствии ставших украинской властью, организовал работу департамента спецрасследований ГПУ по выведению из под подозрений и уголовной ответственности высших руководителей преступной иерархии", - подчеркнул юрист.

Портнов отметил, что считает, что для реализации своего преступного плана, Горбатюк, будучи точно осведомлённым об организаторах массовых убийств и войдя в сговор с заместителем Генерального прокурора Стрижевской и тремя бывшими генеральными прокурорами, сфальсифицировал уголовные производства в отношении Лукаш, Портнова и других бывших должностных лиц, с целью их информационной дискредитации и создания ложного общественного мнения, повёл следствие по ложному пути.

"Также Горбатюк, точно зная, что расследовать причастность к массовым убийствам высших должностных лиц периода не позволял принятый в 2014-м году закон об амнистии, не предпринял достаточных мер по расследованию обстоятельств его принятия и не установил следственным путём, кто и при каких обстоятельствах его инициировал и организовал прохождение в парламенте", - констатировал Андрей Портнов.

Юрист так же добавил, что на допросе под видеокамеру он потребовал расследовать обстоятельства принятия этого закона по точно такому же плану следственных действий, какой Горбатюк применял для расследования принятия законов от 16 января 2014 года.

"Также я потребовал расследовать роль Горбатюка на предмет наличия у него преступного умысла в сокрытии убийств сотрудников милиции и преследования политических оппонентов с целью выведения их из политической жизни государства для сохранения у власти правящей преступной группировки для дальнейшей наживы, хищений из бюджета и мародёрства.

Ну и 3,5 часа других аналогичных сведений", - резюмировал допрошенный юрист.

Андрей Портнов высказал свое мнение, что допрос прошёл в абсолютно деловой и конструктивной обстановке.

"А вы говорите, не дал ценных показаний" - констатировал А.Портнов.