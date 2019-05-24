подписаться на рассылку
26.1 26.5
28.95 29.6
˟
  • Главная
  • Новости
  • Политика
  • Горбатюк вывел из под уголовной ответственности высших руководителей Украины, виновных в массовых расстрелах на Майдане, - Портнов
24 мая 2019, пятница, 12:21 1580
Политика 2019-05-24T12:21:01+03:00
Українські Новини
Горбатюк вывел из под уголовной ответственности высших руководителей Украины, виновных в массовых расстрелах н

Горбатюк вывел из под уголовной ответственности высших руководителей Украины, виновных в массовых расстрелах на Майдане, - Портнов

На персональной странице в социальной сети Telegram бывший заместитель главы Администрации президента Украины, юрист Андрей Портнов раскрыл некоторые детали своего допроса Генеральной прокуратуре Украины.

Поводом для сообщения в соцсети стало прочитанное Портновым заявление главного следователя Майдана Горбатюка, что на допросе он (Пртновв, - ред) не дал никаких новых сведений о событиях на Майдане.

"Поэтому, раскрываю тайну следствия и раз плохо дошло с первого раза, повторяю второй, - Директор департамента специальных расследований Горбатюк, действуя по предварительному сговору, в составе организованной преступной группы, имея ошибочное представление об интересах службы и преступный умысел, направленный на сокрытие массовых убийств на Майдане, с целью ослабления государства в интересах Российской Федерации, в неустановленном месте вошёл в преступный сговор с организаторами массовых беспорядков впоследствии ставших украинской властью, организовал работу департамента спецрасследований ГПУ по выведению из под подозрений и уголовной ответственности высших руководителей преступной иерархии", - подчеркнул юрист.

Портнов отметил, что считает, что для реализации своего преступного плана, Горбатюк, будучи точно осведомлённым об организаторах массовых убийств и войдя в сговор с заместителем Генерального прокурора Стрижевской и тремя бывшими генеральными прокурорами, сфальсифицировал уголовные производства в отношении Лукаш, Портнова и других бывших должностных лиц, с целью их информационной дискредитации и создания ложного общественного мнения, повёл следствие по ложному пути.

"Также Горбатюк, точно зная, что расследовать причастность к массовым убийствам высших должностных лиц периода не позволял принятый в 2014-м году закон об амнистии, не предпринял достаточных мер по расследованию обстоятельств его принятия и не установил следственным путём, кто и при каких обстоятельствах его инициировал и организовал прохождение в парламенте", - констатировал Андрей Портнов.

Юрист так же добавил, что на допросе под видеокамеру он потребовал расследовать обстоятельства принятия этого закона по точно такому же плану следственных действий, какой Горбатюк применял для расследования принятия законов от 16 января 2014 года.

"Также я потребовал расследовать роль Горбатюка на предмет наличия у него преступного умысла в сокрытии убийств сотрудников милиции и преследования политических оппонентов с целью выведения их из политической жизни государства для сохранения у власти правящей преступной группировки для дальнейшей наживы, хищений из бюджета и мародёрства.

Ну и 3,5 часа других аналогичных сведений", - резюмировал допрошенный юрист.

Андрей Портнов высказал свое мнение, что допрос прошёл в абсолютно деловой и конструктивной обстановке.

"А вы говорите, не дал ценных показаний" - констатировал А.Портнов.

Больше новостей о: Допрос Андрей Портнов Генеральная прокуратура Украины Сергей Горбатюк

Архив
Новости
Пострадавший журналист прокомментировал инцидент с охраной Зеленского 13:35
Кабмин назначил Гончаренко и.о. зампредседателя Госгеологии 13:27
Украина выполняет обязательства по внедрению рыночных отношений в энергетике, – замминистра энергетики Бойко 13:18
СМИ узнали фамилию куратора радикала Стерненко из СБУ 13:13
Зеленский вернул Артеменко в Нацсовет по телевидению 13:09
больше новостей
У Зеленского рассказали о запасном плане после демарша Рады 14:56
Сегодня День Кирилла и Мефодия: запреты дня и народные приметы 06:00
Ресторан Fabius популярен среди молодоженов, так как окружен вековыми соснами. Фото: fabius.com.ua
Потап и Настя Каменских отгуляют свадьбу в ресторане под Киевом 14:07
По мнению филологов, новое правописание будет значительно более украинским. Фото: pogliad.ua
Кабмин принял новое украинское правописание: что изменилось 10:18
Зеленский заявил, что переговоров с Россией не будет 14:27
больше новостей
Сегодня День Кирилла и Мефодия: запреты дня и народные приметы 06:00
Заявление Портнова об отмывании денег Порошенко зарегистрировали в ГБР 08:44
По проваленному Радой закону Зеленского о выборах его партия должна была получить единоличное большинство 20:13 Инфографика
Рада отказалась рассматривать изменения в закон о выборах 14:21
Указ о роспуске Рады и досрочных выборах вступил в силу 08:42 Документ
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok