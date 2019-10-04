У київських вузах торгують кокаїном: СБУ "накрила" нарколабораторії з продажу психотропів студентам

Київська прокуратура спільно зі Службою безпеки України на території Києва викрили дві нарколабораторії з виготовлення психотропноых речовин.\r\nПро це повідомляє прес-служба СБУ України.\r\nВ ході досудового розслідування встановлено, що група осіб займалася виготовленням психотропних речовин на орендованих квартирах з метою подальшого їх збуту серед студентів вищих навчальних закладів. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\nПсихотропні речовини. Фото: СБУ\r\nТак, за результатами проведених обшуків вилучено обладнання для виготовлення психотропних речовин у лабораторних умовах, хімікати, розфасовану порошкоподібну речовину білого кольору в кількості близько 600 г, понад 800 таблеток, зовні схожих на МДМА, до 1 кг речовини, схожої на марихуану, більше 500 г прекурсора финилнитропропен, фасувальні крафт-пакети та електронні ваги.\r\nЯк повідомляли "Українські Новини", в Києві продали психотропів на 30 мільйонів гривень під виглядом таблеток для схуднення. в Латвії виявили рекордну партію кокаїну, яку ховали в ящиках з-під бананів.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nНагадаємо, в Миколаївській області правоохоронні органи знайшли плантацію конопель.