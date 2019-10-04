подписаться на рассылку
24.7 25.2
26.9 27.65
˟
04 октября 2019, пятница, 08:45 2391
Политика 2019-10-04T08:45:21+03:00
Українські Новини
Советник Зеленского по внешней политике Ермак связан с политической элитой России, - СМИ

Советник Зеленского по внешней политике Ермак связан с политической элитой России, - СМИ

Помощник президента Украины Андрей Ермак по внешнеполитическим вопросам (в том числе и по вопросам отношений с РФ), заявивший, что так называемая "формула Штайнмайера", против которой проходила акция протеста, ляжет в основу законопроекта, ведет бизнес с гражданином России, который имеет связи с представителями российской власти. Об этом говорится в расследовании журналистов программы Схемы, передает Радио Свобода.

Андрей Ермак сидит за президентом Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН. Фото: radiosvoboda.orgАндрей Ермак сидит за президентом Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН. Фото: radiosvoboda.org

Как сообщается, партнером Андрея Ермака в украинском бизнесе является Рахамим Эмануилов. Согласно данным системы YouControl, несколько лет назад они были бенефициарами Медийной группы европейского партнерства, которая специализируется на производстве фильмов.

По информации Схем, Ермак и Эмануилов остаются бизнес-партнерами в ЗАО Интерпромфинанс Украина, которая занимается коммерческим консультированием, и ООО М.Е.П. Одна из них с момента основания получила почти 40 млн грн доходов.

Сам же Эмануилов через компании в России имеет связи с нынешней российской политической элите, пишут Схемы.

Отмечается, что Рахамим Эмануилов является совладельцем компании Интерпромторг. Эта компания является учредителем Интерпромбанк, крупнейший акционер которого - член Совета федерации Федерального собрания РФ от Камчатского края Валерий Пономарев.

Среди акционеров упомянутого российского банка - Иван Садчиков, которого называют зятем первого заместителя руководителя аппарата правительства РФ Сергея Приходько.

Через акционеров Интерпромбанка он имеет связи с однокурсниками Владимира Путина - Ильгамом Рагимовым и Николаем Егоровым.

Фото: radiosvoboda.orgФото: radiosvoboda.org

"Бизнес-партнер Андрея Ермака Рахамим Эмануилов через российский Интерпромбанк имеет связь с единороссом и сенатором Камчатки Пономаревым, зятем первого заместителя руководителя аппарата правительства России Приходько, и через свою религиозную общину - с однокурсником президента России Владимира Путина", - сообщают Схемы.

Сам Ермак в комментарии журналистам пояснил, что знаком с Эмануиловым через своего отца. В 1999 году он действительно помог ему зарегистрировать компанию на территории Украины.

"Я помог ему как юрист. Никакая хозяйственная деятельность через эту компанию в итоге не велась. В последний раз мы общались около десяти лет назад - я поздравил его по телефону с днем рождения", - отметил он в ответе.

 

Напомним, Президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Богдан за три последних месяца более чем наполовину обновили состав своих советников и помощников.

Андрей Ермак– в прошлом юрист-международник, сотрудничавший со многими крупными теле- и киностудиями, учредитель Garnet International Media Group и продюсер фильмов "Правило боя" и "Межа".

Больше новостей о: СМИ Россия Расследование Журналистское расследование Владимир Зеленский Андрей Ермак

Архив
Новости
Через несколько месяцев в ГБР появятся оперативные сотрудники, - Труба 09:01
Второе место Пальчевского в рейтинге по Киеву - заказная социология, - журналист 08:55
Активисты на пожарной машине. Скриншот: YouTube/Today7
Последователи Греты Тунберг облили кровью Министерство финансов в Лондоне 08:49
Все школы перейдут на украинский язык обучения, - Новосад 08:48
Андрей Ермак. Фото:
Советник Зеленского по внешней политике Ермак связан с политической элитой России, - СМИ 08:45
больше новостей
Рада разрешила ВСУ применять боевую технику до введения военного положения и после 19:40
В полиции опубликовали видео спецоперации под Киевом, во время которой застрелили грузина 21:50
бездомная мигрантка исполнила арию в метро.Скриншот:abcnews
В США бездомная певица подписала контракт с продюсером, исполнив арию в метро 18:18
Уже к концу года паспорта старого образца могут заменить на новые 15:18
После скандального видео Кивы Разумков попросил депутатов не удовлетворять физиологические потребности в зале 18:26
больше новостей
На третий вечер протестов на Майдан пришло 20 человек, а на Банковую - 10 22:12
Рада разрешила ВСУ применять боевую технику до введения военного положения и после 19:40
Зеленский и Круз. Фото: Офис Президента
В американском шоу посмеялись над встречей Круза с Зеленским 20:10
Строительство Шулявского моста остановлено 11:31
Договор на переработку давальческого сырья с ООО "АгроГазТрейдинг" вернул ОПЗ на международные рынки 09:01
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok