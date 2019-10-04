Советник Зеленского по внешней политике Ермак связан с политической элитой России, - СМИ

Помощник президента Украины Андрей Ермак по внешнеполитическим вопросам (в том числе и по вопросам отношений с РФ), заявивший, что так называемая "формула Штайнмайера", против которой проходила акция протеста, ляжет в основу законопроекта, ведет бизнес с гражданином России, который имеет связи с представителями российской власти. Об этом говорится в расследовании журналистов программы Схемы, передает Радио Свобода.

Андрей Ермак сидит за президентом Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН. Фото: radiosvoboda.org

Как сообщается, партнером Андрея Ермака в украинском бизнесе является Рахамим Эмануилов. Согласно данным системы YouControl, несколько лет назад они были бенефициарами Медийной группы европейского партнерства, которая специализируется на производстве фильмов.

По информации Схем, Ермак и Эмануилов остаются бизнес-партнерами в ЗАО Интерпромфинанс Украина, которая занимается коммерческим консультированием, и ООО М.Е.П. Одна из них с момента основания получила почти 40 млн грн доходов.

Сам же Эмануилов через компании в России имеет связи с нынешней российской политической элите, пишут Схемы.

Отмечается, что Рахамим Эмануилов является совладельцем компании Интерпромторг. Эта компания является учредителем Интерпромбанк, крупнейший акционер которого - член Совета федерации Федерального собрания РФ от Камчатского края Валерий Пономарев.

Среди акционеров упомянутого российского банка - Иван Садчиков, которого называют зятем первого заместителя руководителя аппарата правительства РФ Сергея Приходько.

Через акционеров Интерпромбанка он имеет связи с однокурсниками Владимира Путина - Ильгамом Рагимовым и Николаем Егоровым.

Фото: radiosvoboda.org

"Бизнес-партнер Андрея Ермака Рахамим Эмануилов через российский Интерпромбанк имеет связь с единороссом и сенатором Камчатки Пономаревым, зятем первого заместителя руководителя аппарата правительства России Приходько, и через свою религиозную общину - с однокурсником президента России Владимира Путина", - сообщают Схемы.

Сам Ермак в комментарии журналистам пояснил, что знаком с Эмануиловым через своего отца. В 1999 году он действительно помог ему зарегистрировать компанию на территории Украины.

"Я помог ему как юрист. Никакая хозяйственная деятельность через эту компанию в итоге не велась. В последний раз мы общались около десяти лет назад - я поздравил его по телефону с днем рождения", - отметил он в ответе.

Напомним, Президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Богдан за три последних месяца более чем наполовину обновили состав своих советников и помощников.

Андрей Ермак– в прошлом юрист-международник, сотрудничавший со многими крупными теле- и киностудиями, учредитель Garnet International Media Group и продюсер фильмов "Правило боя" и "Межа".