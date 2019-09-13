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13 сентября 2019, пятница, 08:15 245
Политика 2019-09-13T09:07:43+03:00
Українські Новини
Зеленский и Богдан радикально почистили списки своих советников и помощников (документ)

Зеленский и Богдан радикально почистили списки своих советников и помощников (документ)

Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Богдан за три последних месяца более чем наполовину обновили состав своих советников и помощников. 

Это становится очевидным после получения в ответ на запрос Українських Новин полного списка советников и помощников президента и главы ОПУ по состоянию на 12 сентября 2019 года.

По сравнению со списком, полученным в ответ на аналогичный запрос 20 июня, Владимир Зеленский уволил 2 из 4 своих советников, взяв взамен двух новых. А Андрей Богдан избавился от всех 4 советников и помощника, набрав полностью новый состав из 3 помощников и одного советника.

Такие изменения могут объясняться тем, что уволенные соратники главы государства ушли депутатами в новый состав парламента. В то же время, новоназначенный советник президента также стал парламентарием по избирательному списку "Слуги народа", но от этого не был удален от главы государства.

На своих местах остались оба помощника президента. Речь идет о занимающем должность первого помощника главы государства Сергее Шефире– ранее сооснователе, худруке и сценаристе "Квартала 95". Именно Сергею Шефиру с его братом Борисом передавал свою долю в бизнесе Зеленский став президентом. И именно Шефир назывался главным кандидатом на должность главы АПУ. 

Также "при должности" остается помощник президента Андрей Ермак– в прошлом юрист-международник, сотрудничавший со многими крупными теле- и киностудиями, учредитель Garnet International Media Group и продюсер фильмов "Правило боя" и "Межа". Сегодня он ведет международное направление: проводил переговоры как представитель президента в нормандской четверке вместе с главой МИД Вадимом Пристайко, возглавлял координационную группу Украины по обмену пленными. Есть у него и политический опыт: в трех созывах (V, VI,VIІ) ВР Андрей Ермак был помощником депутата от ПР, борца Эльбруса Тедеева.

Остается в ОПУ и советник президента Руслан Демченко– кадровый дипломат, от услуг которого не могли себе позволить отказаться руководители государства еще со времен Ющенко. 

Также внештатным советником президента остается экономист Олег Устенко– представитель команды Международного фонда Блейзера (The Bleyzer Foundation). Которого "за глаза" часто называют в СМИ "смотрящим" от МВФ и американских доноров Украины.

В то же время, покинули Зеленского советники Руслан Стефанчук и Михаил Федоров. Стефанчук стал депутатом и остается представителем президента в ВР. А Федоров, тоже избранный в ВР, занял пост вице-премьер-министра в новом правительстве.

На их место зашли два новых внештатных советника. Речь идет о художнике и режиссере Гео Леросе, широко известном по киевским муралам. Ранее он плотно сотрудничал с Министерством информационной политики времен Юрия Стеця. 

Также советником стал Игорь Новиков– футуролог, глава киевского отделения американского "Университета сингулярности". По всей видимости, президент дополнил череду бизнесменов и политиков, обращающихся к нему как к технофутурологу, прогнозирующему развитие экономических и общественных процессов.

А вот состав окружения Андрея Богдана сменился полностью. Со своих постов ушли советники Владимир Пивторак, Виктория Страхова, Александр Качур, Сергей Москаленко и помощник Иван Апаршин, известные еще со времени избирательной кампании.

На их место зашли люди, чью историю не так-то просто отследить через открытые поисковые системы, не "светившиеся" ранее в большой политике: помощники Ирина ЗахарчукЕлена ПавленкоДенис Субботи советник Сергей Камышев. По всей видимости, речь идет действительно о "помощниках" в реальном понимании этого слова – технических сотрудниках, выполняющих свой фронт работы и не метящих в политики.
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