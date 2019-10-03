подписаться на рассылку
25 25.65
27.2 28.05
˟
03 октября 2019, четверг, 21:54 180
Внешняя политика 2019-10-03T21:58:04+03:00
Українські Новини
Путин заявил, что Зеленский может стать мужественным и честным политиком

Путин заявил, что Зеленский может стать мужественным и честным политиком

Президент России Владимир Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет закончить войну на Донбассе, а также считает, что он способен стать мужественным и честным политиком.

Об этом Путин сказал на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи, передают Українськi Новини.

"Если у него хватит политического мужества, силы довести это до конца, я думаю, что он утвердится как честный политик", - сказал Президент России Владимир

Он отметил, что запрос общества на прекращение войны очевиден, люди ждут этого.

По словам Президента России, именно это привело Зеленского к убедительной победе.

"Я думаю, что он искренне хочет это сделать, это его искреннее убеждение, стремление. Сможет ли он это сделать или нет, сможет ли он противостоять тем, кто против этого процесса, мне сейчас трудно сказать", - отметил Путин.

Он также сказал, что в процессе Зеленскому нужно искать компромиссы и договариваться со всеми украинцами, каких бы они взглядов ни придерживались, однако он должен выполнять свои предвыборные обещания.

Как сообщали Українські Новини, Владимир Зеленский заявил протестующим против "формулы Штайнмайера", что никогда не сдаст Украину и услышал их требования.

Ранее Владимир Зеленский уже заявлял, что капитуляции не будет.

Больше новостей о: Украино-российские отношения Владимир Зеленский Владимир Путин Путин

Архив
Новости
На третий вечер протестов на Майдан пришло 20 человек, а на Банковую - 10 22:12
Путин заявил, что Зеленский может стать мужественным и честным политиком 21:54
В США врачи обнаружили химические ожоги у вейперов 21:28
Рада ввела материальную ответственность военных 21:12
Украинские аэроразведчики сбросили над Крымом тысячи листовок с напоминанием об Украине 21:05
больше новостей
Рада разрешила ВСУ применять боевую технику до введения военного положения и после 19:40
В полиции опубликовали видео спецоперации под Киевом, во время которой застрелили грузина 21:50
Рекордное падение гривны: НБУ показал официальный курс валют посреди недели 05:48
Рябошапка сделал выговор Луценко 14:02 Документ
Яценюк открестился от должности вице-премьера в новом правительстве Зеленского 15:33
больше новостей
Рада разрешила ВСУ применять боевую технику до введения военного положения и после 19:40
Данилюк считает, что Богдан должен подать в отставку 18:39
Зеленский и Круз. Фото: Офис Президента
В американском шоу посмеялись над встречей Круза с Зеленским 20:10
Договор на переработку давальческого сырья с ООО "АгроГазТрейдинг" вернул ОПЗ на международные рынки 09:01
Журналисты "112 Украина", NewsOne и ZIK заклеили рты в знак протеста против попыток закрыть каналы 13:00
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok