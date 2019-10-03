Путин заявил, что Зеленский может стать мужественным и честным политиком

Президент России Владимир Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет закончить войну на Донбассе, а также считает, что он способен стать мужественным и честным политиком.

Об этом Путин сказал на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи, передают Українськi Новини.

"Если у него хватит политического мужества, силы довести это до конца, я думаю, что он утвердится как честный политик", - сказал Президент России Владимир

Он отметил, что запрос общества на прекращение войны очевиден, люди ждут этого.

По словам Президента России, именно это привело Зеленского к убедительной победе.

"Я думаю, что он искренне хочет это сделать, это его искреннее убеждение, стремление. Сможет ли он это сделать или нет, сможет ли он противостоять тем, кто против этого процесса, мне сейчас трудно сказать", - отметил Путин.

Он также сказал, что в процессе Зеленскому нужно искать компромиссы и договариваться со всеми украинцами, каких бы они взглядов ни придерживались, однако он должен выполнять свои предвыборные обещания.

Как сообщали Українські Новини, Владимир Зеленский заявил протестующим против "формулы Штайнмайера", что никогда не сдаст Украину и услышал их требования.

Ранее Владимир Зеленский уже заявлял, что капитуляции не будет.