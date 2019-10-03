ГБР задержало прокурора на взятке 10 тис. гривен от чиновника райадминистрации, - Варченко

Следователи Третьего управления организации досудебных расследований Центрального аппарата Государственное бюро расследований задержали прокурора Смелянской местной прокуратуры в Черкасской области по подозрению в требовании и получении 10 тысяч гривен взятки.

Об этом первый заместитель директора Государственного бюро расследований Ольга Варченко написала на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

За указанную сумму он обещал не начинать досудебное расследование в отношении указанного им должностного лица по фактам, которые ему были известны.

Прокурора задержали во время получения взятки.

Его подозревают по ч. 3 ст.368 (получение взятки) Уголовного кодекса.

Прокурору грозит от 5 до 10 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в течение 3 лет.

Также санкция статьи предусматривает конфискацию имущества.

Как сообщали Українськi Новини Государственное бюро расследований (ГБР) проводит досудебное расследование в рамках 12 уголовных производств, в которых фигурирует бывший Президент Петр Порошенко.

13 сентября Порошенко дал показания Государственному бюро расследований по делу о захвате Россией украинских моряков возле Керченского пролива.