ГБР задержало прокурора на взятке 10 тис. гривен от чиновника райадминистрации, - Варченко

Следователи Третьего управления организации досудебных расследований Центрального аппарата Государственное бюро расследований задержали прокурора Смелянской местной прокуратуры в Черкасской области по подозрению в требовании и получении 10 тысяч гривен взятки.\r\nОб этом первый заместитель директора Государственного бюро расследований Ольга Варченко написала на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.\r\nЗа указанную сумму он обещал не начинать досудебное расследование в отношении указанного им должностного лица по фактам, которые ему были известны.\r\nПрокурора задержали во время получения взятки.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЕго подозревают по ч. 3 ст.368 (получение взятки) Уголовного кодекса.\r\nПрокурору грозит от 5 до 10 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в течение 3 лет.\r\nТакже санкция статьи предусматривает конфискацию имущества.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини Государственное бюро расследований (ГБР) проводит досудебное расследование в рамках 12 уголовных производств, в которых фигурирует бывший Президент Петр Порошенко.\r\n13 сентября Порошенко дал показания Государственному бюро расследований по делу о захвате Россией украинских моряков возле Керченского пролива.