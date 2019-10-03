подписаться на рассылку
25 25.65
27.2 28.05
˟
03 октября 2019, четверг, 18:45 849
Судебная власть 2019-10-03T19:13:03+03:00
Українські Новини
ГБР задержало прокурора на взятке 10 тис. гривен от чиновника райадминистрации, - Варченко

ГБР задержало прокурора на взятке 10 тис. гривен от чиновника райадминистрации, - Варченко

ГБР задержало коррупционера. Фото: facebook.com/ol.varchenko
ГБР задержало коррупционера. Фото: facebook.com/ol.varchenko

Следователи Третьего управления организации досудебных расследований Центрального аппарата Государственное бюро расследований задержали прокурора Смелянской местной прокуратуры в Черкасской области по подозрению в требовании и получении 10 тысяч гривен взятки.

Об этом первый заместитель директора Государственного бюро расследований Ольга Варченко написала на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

За указанную сумму он обещал не начинать досудебное расследование в отношении указанного им должностного лица по фактам, которые ему были известны.

Прокурора задержали во время получения взятки.

Его подозревают по ч. 3 ст.368 (получение взятки) Уголовного кодекса.

Прокурору грозит от 5 до 10 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в течение 3 лет.

Также санкция статьи предусматривает конфискацию имущества.

Как сообщали Українськi Новини Государственное бюро расследований (ГБР) проводит досудебное расследование в рамках 12 уголовных производств, в которых фигурирует бывший Президент Петр Порошенко.

13 сентября Порошенко дал показания Государственному бюро расследований по делу о захвате Россией украинских моряков возле Керченского пролива.

Больше новостей о: Коррупция Варченко ГБР

Архив
Новости
Штраф маршрутчикам за отказ в льготном проезде увеличили почти в 19 раз 19:05
ГБР задержало коррупционера. Фото: facebook.com/ol.varchenko
ГБР задержало прокурора на взятке 10 тис. гривен от чиновника райадминистрации, - Варченко 18:45
Тищенко. Скриншот: YouTube/Радіо Свобода
Большинство депутатов "Слуги народа" не смогли объяснить "формулу Штайнмайера" и кто такой Штайнмайер 18:43
Полиция эвакуировала 1,7 тыс. человек из-за сообщения о минировании ТЦ во Львове 18:41
Данилюк считает, что Богдан должен подать в отставку 18:39
больше новостей
Рада разрешила ВСУ применять боевую технику до введения военного положения и после 19:40
В полиции опубликовали видео спецоперации под Киевом, во время которой застрелили грузина 21:50
Рекордное падение гривны: НБУ показал официальный курс валют посреди недели 05:48
Рябошапка сделал выговор Луценко 14:02 Документ
Яценюк открестился от должности вице-премьера в новом правительстве Зеленского 15:33
больше новостей
Акция протеста против
Под ОПУ собираются люди из-за подписания "формулы Штайнмайера", охрану усиливают 20:27
Рада разрешила ВСУ применять боевую технику до введения военного положения и после 19:40
Зеленский и Круз. Фото: Офис Президента
В американском шоу посмеялись над встречей Круза с Зеленским 20:10
Договор на переработку давальческого сырья с ООО "АгроГазТрейдинг" вернул ОПЗ на международные рынки 09:01
Журналисты "112 Украина", NewsOne и ZIK заклеили рты в знак протеста против попыток закрыть каналы 13:00
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok