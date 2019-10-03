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03 октября 2019, четверг, 18:14 8
Происшествия 2019-10-03T18:14:32+03:00
Українські Новини
В Кривом Роге столкнулись легковушка и маршрутка, пострадали 9 человек

В Кривом Роге столкнулись легковушка и маршрутка, пострадали 9 человек

9 человек травмированы в четверг, 3 октября, из-за дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием маршрутного такси в Терновском районе Кривого Рога (Днепропетровская область).

Об этом Українським Новинам сообщили в управлении Национальной полиции в Кривом Роге.

ДТП с участием маршрутки (№254) и легкового автомобиля Daewoo произошло на улице Сурикова.

В результате ДТП 9 пассажиров маршрутки получили травмы различной степени тяжести, 4 из них госпитализированы в больницу.

На месте происшествия работают правоохранители.

Как сообщали Українські Новини, 13 человек были травмированы из-за дорожно-транспортного-происшествия (ДТП) с участием пассажирского автобуса в Днепропетровской области. Произошло столкновение грузового автомобиля DAF и пассажирского микроавтобуса Mercedes, который совершал рейс "Днипро - Камянское".

Также ранее произошло смертельное ДТП в Днепропетровской области: 11 человек оставались на лечении в больнице.

Кроме того, 8 августа 2 человека погибли и 16 получили травмы из-за ДТП с участием автобуса в Днепропетровской области.

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