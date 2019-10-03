В Кривом Роге столкнулись легковушка и маршрутка, пострадали 9 человек

9 человек травмированы в четверг, 3 октября, из-за дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием маршрутного такси в Терновском районе Кривого Рога (Днепропетровская область).\r\nОб этом Українським Новинам сообщили в управлении Национальной полиции в Кривом Роге.\r\nДТП с участием маршрутки (№254) и легкового автомобиля Daewoo произошло на улице Сурикова.\r\nВ результате ДТП 9 пассажиров маршрутки получили травмы различной степени тяжести, 4 из них госпитализированы в больницу.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nНа месте происшествия работают правоохранители.\r\nКак сообщали Українські Новини, 13 человек были травмированы из-за дорожно-транспортного-происшествия (ДТП) с участием пассажирского автобуса в Днепропетровской области. Произошло столкновение грузового автомобиля DAF и пассажирского микроавтобуса Mercedes, который совершал рейс "Днипро - Камянское".\r\nТакже ранее произошло смертельное ДТП в Днепропетровской области: 11 человек оставались на лечении в больнице.\r\nКроме того, 8 августа 2 человека погибли и 16 получили травмы из-за ДТП с участием автобуса в Днепропетровской области.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n