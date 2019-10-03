Экс-депутат Рады Богословская попала в ДТП под Киевом

Богословская добавила, что на участе дороги, на котором она попала в аварию, почти одновременно произошло еще одно ДТП. "

Огромная пробка из-за аварий, тысячи людей нервничают и теряют время. Власти в лице полиции плевать на людей. Совок в атаке", - сообщила она.