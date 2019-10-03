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03 октября 2019, четверг, 11:34 167
Происшествия 2019-10-03T11:34:47+03:00
Українські Новини
Экс-депутат Рады Богословская попала в ДТП под Киевом

Экс-депутат Рады Богословская попала в ДТП под Киевом

Экс-нардеп и кандидат в президенты Украины Инна Богословская попала в ДТП под Киевом. Авария произошла 2 октября на Обуховской трассе. Об этом 

Как сообщила Богословская, виновник ДТП с места происшествия скрылся, а полиция приехала лишь через три часа.  "У меня ДТП. Негодяи, которые в нем виноваты, смылись ... парень, который ударил меня сзади - не виноват, он спас и меня и свою машины. Стою в ожидании полиции. Настроение испорчено, время идет, деньги на ремонт будут немалы", - написала она.

Богословская добавила, что на участе дороги, на котором она попала в аварию, почти одновременно произошло еще одно ДТП. "Огромная пробка из-за аварий, тысячи людей нервничают и теряют время. Власти в лице полиции плевать на людей. Совок в атаке", - сообщила она.

Экс-нардеп Богословская попала в ДТП под Киевом видео - фото 2

Экс-нардеп Богословская попала в ДТП под Киевом видео - фото 3

Экс-нардеп Богословская попала в ДТП под Киевом видео - фото 4

Напомним, ранее депутат от "Евросолидарности" Бондар попал в ДТП.

Ранее депутат Нововолынского горсовета погиб в ДТП в Волынской области.

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