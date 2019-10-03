Экс-депутат Рады Богословская попала в ДТП под Киевом

Экс-нардеп и кандидат в президенты Украины Инна Богословская попала в ДТП под Киевом. Авария произошла 2 октября на Обуховской трассе. Об этом \r\nКак сообщила Богословская, виновник ДТП с места происшествия скрылся, а полиция приехала лишь через три часа. "У меня ДТП. Негодяи, которые в нем виноваты, смылись ... парень, который ударил меня сзади - не виноват, он спас и меня и свою машины. Стою в ожидании полиции. Настроение испорчено, время идет, деньги на ремонт будут немалы", - написала она.\r\n\r\nБогословская добавила, что на участе дороги, на котором она попала в аварию, почти одновременно произошло еще одно ДТП. "Огромная пробка из-за аварий, тысячи людей нервничают и теряют время. Власти в лице полиции плевать на людей. Совок в атаке", - сообщила она.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nНапомним, ранее депутат от "Евросолидарности" Бондар попал в ДТП.\r\nРанее депутат Нововолынского горсовета погиб в ДТП в Волынской области.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n