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03 октября 2019, четверг, 13:19 828
Верховная Рада и партии 2019-10-03T13:19:01+03:00
Українські Новини
Чиновник МФВ позвонил в комитет Рады и потребовал поменять украинские законы, - Бойко

Чиновник МФВ позвонил в комитет Рады и потребовал поменять украинские законы, - Бойко

"Мы подаем в суд на руководство Комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики за работу под внешним управлением". Об этом в комментарии журналистам 3 октября сообщил Сопредседатель фракции Оппозиционной платформы - За життя Юрий Бойко, информирует портал zagittya.com.ua.

По словам парламентария, при рассмотрении Комитетом ВР по вопросам антикоррупционной политики законопроекта о незаконном обогащении "руководитель комитета получила звонок от МВФ, о чем открыто сказала".

"Руководитель комитета сказала, цитирую: "я получила звонок от МВФ, поэтому давайте снижать порог незаконного обогащения с 15 тыс. необлагаемых минимумов до 6,5". И здесь дело даже не в том, что написано в законе, а в том, что он может быть принят по указке извне. Мы подаем в суд на руководство комитета. Мы считаем, что это уголовное преступление. Все наши депутаты покинули заседание комитета после столь красноречивого доказательства, свидетельствующего о том, что парламентским комитетом руководит МВФ", - сказал Юрий Бойко.

Больше новостей о: МВФ Бойко Юрий Оппозиционная платформа ‒ За життя

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