Чиновник МФВ подзвонив в комітет Ради і зажадав змінити українські закони, - Бойко

"Ми подаємо до суду на керівництво Комітету ВР з питань антикорупційної політики за роботу під зовнішнім управлінням." Про це у коментарі журналістам 3 жовтня повідомив Співголова фракції Опозиційної платформи - За життя Юрій Бойко, інформує портал zagittya.com.ua.

Зі слів парламентаря, при розгляді Комітетом ВР з питань антикорупційної політики законопроекту про незаконне збагачення "керівник комітету отримала дзвінок від МВФ, про що відкрито сказала".

"Керівник комітету сказала, цитую: "я отримала дзвінок від МВФ, тому давайте знижувати поріг незаконного збагачення з 15 тис. неоподатковуваних мінімумів до 6,5". І тут справа навіть не в тому, що написано у законі, а в тому, що він може бути прийнятий за вказівкою ззовні. Ми подаємо до суду на керівництво комітету. Ми вважаємо, що це кримінальний злочин. Всі наші депутати залишили засідання комітету після такого красномовного доказу, який свідчить, що парламентським комітетом керує МВФ", - сказав Юрій Бойко.