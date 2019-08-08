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08 августа 2019, четверг, 17:42 128
Происшествия 2019-08-08T17:44:29+03:00
Українські Новини
Депутат Нововолынского горсовета погиб в ДТП в Волынской области

Депутат Нововолынского горсовета погиб в ДТП в Волынской области

Депутат Нововолынского горсовета погиб в ДТП в Волынской области

Депутат Нововолынского городского совета (Волынская область) погиб 8 августа в дорожно-транспортном происшествии в Шацке в Волынской области. Об этом Українським Новинам сообщил  источник в правоохранительных органах.

По данным  Главного управления Национальной полиции в Волынской области, ДТП произошло на ул. 50-летия Победы.

Водитель автомобиля BMW Х5 не справился с управлением и слетел в кювет.

От полученных травм он умер.

На месте ДТП работала следственно-оперативная группа.

Ведомости внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2, ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения либо эксплуатации транспортных средств, которые привели к смерти потерпевшего) Уголовного кодекса.

По данным Українських Новин, речь идет о депутате от фракции Радикальной партии Олега Ляшко, лидере городской организации партии Викторе Яреме.

Как сообщали Українські Новини, пешеход погиб вследствие дорожно-транспортного происшествия с участием командира роты Национальной гвардии на участке автодороги "Львов - Пустомыты - Меденичи" Львовской области.

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