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30 августа 2019, пятница, 23:30 18
Происшествия 2019-08-30T23:30:42+03:00
Українські Новини
Депутат от "Евросолидарности" Бондар попал в ДТП

Депутат от "Евросолидарности" Бондар попал в ДТП

Михаил Бондар, депутат-мажоритарщик от "Европейской солидарности" попал в ДТП в Житомирской области. У народного избранника, предположительно, сломаны ребра. Михаил Бондар направлялся из Киева на выходные к семье в Сокаль Львовской области. Нардеп воспользовался сервисом поиска автомобилей "Бла бла кар". Об этом сообщает "Цензор".

"Я АТОшник. Поэтому, если есть возможность приобрести машину - то капелланам купили автобус, то так джипы там ребятам ... То есть, я пока без машины. Поэтому пользуюсь вот таким образом услугой "Бла бла кар". Это быстро, это хорошо", - пояснил нардеп.

В машине, кроме Бондара, находились водитель с женой и еще один пассажир.

"Как произошла самая авария, я не видел. Так как накануне сидели допоздна и голосовали - я, соответственно, заснул. И я, и пассажир, который был еще один, тоже уснул. Я вздрогнул уже от самого удара. … Машина несколько раз перевернулась. Вытащили всех. Все живы", - рассказал Бондар.

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По словам нардепа, жизнь ему и другим находившимся в машине людям спасли ремни безопасности.

Депутата доставили в Коростышевскую центральную районную больницу. У Бондара, предположительно, сломаны ребра.

Причины ДТП устанавливает полиция. По словам водителей ехавших очевидцев, у машины, в которой ехал нардеп, лопнуло колесо.

Михаил Бондар - депутат-мажоритарщик от фракции "Европейская солидарность". Он победил в округе №119 (Львовская область). В Верховной Раде предыдущего созыва Бондар был членом фракции "Народный фронт" и занимал должность главы подкомитета по вопросам угольной промышленности.

Напомним, ранее депутат Нововолынского горсовета погиб в ДТП в Волынской области.

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