подписаться на рассылку
25 25.65
27.2 28.05
˟
ONLINE
3.10.19 10:00 Круглый стол: "Земельное вече: 10,5 млн государственной земли - как эффективно распорядиться территорией размером с Болгарию?"

03 октября 2019, четверг, 09:03 528
Политика 2019-10-03T09:03:02+03:00
Українські Новини
Шокин признался, что остановить расследование против Байдена его заставили

Шокин признался, что остановить расследование против Байдена его заставили

Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин заявил, что был вынужден прекратить расследование в отношении компании Бурисма, членом совета директоров которой был в то время сын вице-президента США Джо Байдена - Хантер - под давлением со стороны Соединенных Штатов. Об этом в четверг, 3 октября, сообщил телеканал Fox News.

Отмечается, что Шокин в начале текущего года заявил адвокату американского президента Руди Джулиани, что расследование было прекращено "из-за страха перед Соединенными Штатами".

Согласно записям Джулиани, которые имеются в распоряжении Fox News, "Шокин попытался продолжить расследование, но в июне или июле 2015 года посол США Джеффри Пайетт сказал ему, что расследование должно проводиться в белых перчатках, что, по словам Шокина, означало, что надо ничего не делать".

В записках также утверждалось, что Шокину сказали, что в процессе расследования вице-президент распорядился задержать предоставление американской помощи Украине.

Записи Джулиани, отмечает телеканал, были в минувшую среду переданы Конгрессу Генеральным инспектором госдепартамента.

Напомним, в январе 2018 года Байден заявлял, что требовал от президента Украины уволить бывшего генпрокурора Шокина.

Кроме того, Байден шантажировал Порошенко увольнением Шокина и угрожал не выдать деньги.

Экс-генпрокурор Шокин находится в Украине и не комментирует дело сына Байдена.

Также стало известно, что Верховный Суд 3 октября рассмотрит иск бывшего генерального прокурора Виктора Шокина о восстановлении в должности.

Больше новостей о: Виктор Шокин Джо Байден Хантер Байден

Архив
Новости
В Великобритании подписание "формулы Штайнмайера" назвали "обнадеживающим шагом" 10:20
В США анонсировали запрет топ-чиновникам вести бизнес в Украине 10:02
Импорт электроэнергии из России - это полная политическая капитуляция перед агрессором, - Кошулинский 10:02
Цены на съемное жилье подскочили: топ-4 способа экономии на аренде 09:49
Сегодня Рада рассмотрит уголовную ответственность за незаконное обогащение во втором чтении 09:39
больше новостей
Пожар в доме Гонтаревой. Скриншот видео theБабель
Пожар в доме Гонтаревой: получен доступ к данным о телефонных соединениях почти 200 абонентов 11:47
Рада разрешила ВСУ применять боевую технику до введения военного положения и после 19:40
В полиции опубликовали видео спецоперации под Киевом, во время которой застрелили грузина 21:50
Рекордное падение гривны: НБУ показал официальный курс валют посреди недели 05:48
Чернобыльская АЭС. ЧАЭС. Фото: welt.de
Иностранные "сталкеры" штурмуют Чернобыльскую зону 11:46
больше новостей
Акция протеста против
Под ОПУ собираются люди из-за подписания "формулы Штайнмайера", охрану усиливают 20:27
Зеленский и Круз. Фото: Офис Президента
В американском шоу посмеялись над встречей Круза с Зеленским 20:10
Журналисты "112 Украина", NewsOne и ZIK заклеили рты в знак протеста против попыток закрыть каналы 13:00
Петр Порошенко. Фото: пресс-служба Петра Порошенко
Несогласный с "формулой Штайнмайера" Порошенко три года назад намеревался подписать ее 21:20
Протест против подписания формулы Штайнмайера во Львове. Фото: Телеграмканал/Варта 1
В Харькове и Львове проходят акции протеста против "формулы Штайнмайера" 00:42
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok