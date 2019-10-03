Шокин признался, что остановить расследование против Байдена его заставили

Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин заявил, что был вынужден прекратить расследование в отношении компании Бурисма, членом совета директоров которой был в то время сын вице-президента США Джо Байдена - Хантер - под давлением со стороны Соединенных Штатов. Об этом в четверг, 3 октября, сообщил телеканал Fox News.

Отмечается, что Шокин в начале текущего года заявил адвокату американского президента Руди Джулиани, что расследование было прекращено "из-за страха перед Соединенными Штатами".

Согласно записям Джулиани, которые имеются в распоряжении Fox News, "Шокин попытался продолжить расследование, но в июне или июле 2015 года посол США Джеффри Пайетт сказал ему, что расследование должно проводиться в белых перчатках, что, по словам Шокина, означало, что надо ничего не делать".

В записках также утверждалось, что Шокину сказали, что в процессе расследования вице-президент распорядился задержать предоставление американской помощи Украине.

Записи Джулиани, отмечает телеканал, были в минувшую среду переданы Конгрессу Генеральным инспектором госдепартамента.

Напомним, в январе 2018 года Байден заявлял, что требовал от президента Украины уволить бывшего генпрокурора Шокина.

Кроме того, Байден шантажировал Порошенко увольнением Шокина и угрожал не выдать деньги.

Экс-генпрокурор Шокин находится в Украине и не комментирует дело сына Байдена.

Также стало известно, что Верховный Суд 3 октября рассмотрит иск бывшего генерального прокурора Виктора Шокина о восстановлении в должности.