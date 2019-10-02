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02 октября 2019, среда, 21:50 3817
Силовые структуры 2019-10-02T21:54:43+03:00
Українські Новини
В полиции опубликовали видео спецоперации под Киевом, во время которой застрелили грузина

В полиции опубликовали видео спецоперации под Киевом, во время которой застрелили грузина

В Национальной полиции опубликовали видео спецоперации, во время которой в селе Хотянивка Киевской области правоохранители застрелили мужчину, открывшего по ним огонь. Видео обнародовано пресс-службой полиции.

Так, глава Нацполиции Киева Андрей Киященко заявил, что полиция обнародовала видео проведения спецоперации как доказательство законных действий правоохранителей.

Как заявил начальник спецподразделения КОРД, перед началом операции спецназовцы на полицейском авто предложили иностранцу показаться. Однако злоумышленник начал стрелять в правоохранителей из двух пистолетов. В ответ полицейские применили табельное оружие и ликвидировали стрелка. При этом правонарушитель ранил двух спецназовцев, их доставили в больницу для оказания необходимой помощи.

"Первоочередная задача полицейского - задержание правонарушителя, а не его обезвреживание. Но появилась угроза здоровью и жизни штурмовой группы, поэтому группы прикрытия применили оружие на поражение стрелка", - рассказал о действиях спецназовцев начальник спецподразделения КОРД.

Как сообщали Українські Новини, 2 октября полиция застрелила гражданина Грузии, подозреваемого в нападении на правоохранителей в Оболонском районе Киева.

Ранее двое в масках тяжело ранили офицера полиции в Харькове.

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