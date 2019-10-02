Средневековая трагедия: украинку зарубили мечом в финском училище

Нападение произошло в учебном заведении финского города Купио, жертвой которого стала украинская студентка.

Об этом сообщает местный новостной портал Yle.

Молодая женщина украинского происхождения жила в Куопио с гражданским мужем и училась Профессиональном колледже в Саво.

Официально данную информацию пока что подтвердить не удалось – посольство Украины в Финляндии и Исландии по этому поводу пока что заявлений не делало, а полиция не сообщила никаких данных о личности жертвы или пострадавших.

По данным Центральной уголовной полиции около десятка человек находилось в момент нападения с приминением большого стального оружия на занятии в профессионально-техническом училище. В результате случившегося один человек погиб и еще десять попали в больницы – среди них есть и злоумышленник, в которого прибывшие полицейские дважды выстрелили.

По словам Антти Хедмана, главного медицинского работника университетской больницы Куопио, жертвам от 15 до 50 лет. Семеро из них - женщины. Состоянием на 2 октября двое пострадавших, включая подозреваемого, остаются в реанимации. Еще у четверых – легкие травмы и столько же выписались из больницы.

Позже стало известно, что предполагаемый преступник учился в профессиональном училище и был студентом-первогодкой 1994 года рождения.

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