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02 октября 2019, среда, 18:04 1196
Европа 2019-10-02T18:15:59+03:00
Українські Новини
Средневековая трагедия: украинку зарубили мечом в финском училище

Средневековая трагедия: украинку зарубили мечом в финском училище

Фургон финской полиции. Фото: e-finland
Фургон финской полиции. Фото: e-finland

Нападение произошло в учебном заведении финского города Купио, жертвой которого стала украинская студентка. 

Об этом сообщает местный новостной портал Yle.

Молодая женщина украинского происхождения жила в Куопио с гражданским мужем и училась Профессиональном колледже в Саво.

Официально данную информацию пока что подтвердить не удалось – посольство Украины в Финляндии и Исландии по этому поводу пока что заявлений не делало, а полиция не сообщила никаких данных о личности жертвы или пострадавших.

По данным Центральной уголовной полиции около десятка человек находилось в момент нападения с приминением большого стального оружия на занятии в профессионально-техническом училище. В результате случившегося один человек погиб и еще десять попали в больницы – среди них есть и злоумышленник, в которого прибывшие полицейские дважды выстрелили. 

По словам Антти Хедмана, главного медицинского работника университетской больницы Куопио, жертвам от 15 до 50 лет. Семеро из них - женщины. Состоянием на 2 октября двое пострадавших, включая подозреваемого, остаются в реанимации. Еще у четверых – легкие травмы и столько же выписались из больницы.

Позже стало известно, что предполагаемый преступник учился в профессиональном училище и был студентом-первогодкой 1994 года рождения.

Как сообщали Українські Новини, из-за глобального потепления в Финляндии зафиксировали температурный рекорд. Ранее Финляндия заявила, что не станет продавать оружие Саудовской Аравии и ОАЭ.

Напомним, принцесса Беатрис рассекла мечом щеку популярному певцу во время посвящения в рыцари Джеймса Бланта.

 
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