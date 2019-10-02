Глобальное потепление на севере Италии обернулось угрозой для жителей города Курмайора

На севере Италии жители города Курмайор оказались в опасности из-за глобального потепления. Об этом передает Euronews.\r\nСообщается, что с обратной стороны горы Мер-де-Глас (массив Монблан), за последнее время в связи с глобальным потеплением начали таять крупные ледники.\r\nОдним из таких ледников, который на сегодняшний день является угрозой для жителей итальянского города Курмайора, является ледник Планпансье на массиве Гранд-Жорас. Отмечается, что часть ледника над Курмайором движется со скоростью 35–40 см в день и содержит 250 тыс. кубических метров снега и льда. \r\nПремьер-министр Италии Джузеппе Конте, выступая в среду на Генеральной Ассамблее ООН, заявил, что "новость о том, что ледник на Монблане может обрушиться, является предупреждением, которое не может оставить нас равнодушными, оно должно встряхнуть нас и мы должны мобилизоваться".\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nМэр Курмайора, Стефано Мизерокки, сказал:\r\n"Такие явления еще раз свидетельствуют о том, что гора находится в фазе сильных изменений из-за климатических факторов, поэтому она особенно уязвима".\r\nКак сообщали Українські Новини, ранее чиновники предупреждали о глобальном потеплении в районе массива Монблан. Мэр Курмайора подписал указ о закрытии дорог в Валь Ферре в связи со спуском ледника. \r\nКроме того, гигантский 300-футовый ледник прошел мимо города в Гренландии.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nТакже ученые посчитали, что Лондон, Нью-Йорк и Шанхай могут оказаться под водой в ближайшие 90 лет.