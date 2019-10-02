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  • Глобальное потепление на севере Италии обернулось угрозой для жителей города Курмайора
02 октября 2019, среда, 17:55 946
Мир 2019-10-02T17:55:10+03:00
Українські Новини
Глобальное потепление на севере Италии обернулось угрозой для жителей города Курмайора

Глобальное потепление на севере Италии обернулось угрозой для жителей города Курмайора

Монблан. Гора. Фот: mont-blanc-invest
Монблан. Гора. Фот: mont-blanc-invest

На севере Италии жители города Курмайор оказались в опасности из-за глобального потепления. Об этом передает Euronews.

Сообщается, что с обратной стороны горы Мер-де-Глас (массив Монблан), за последнее время в связи с глобальным потеплением начали таять крупные ледники.

Одним из таких ледников, который на сегодняшний день является угрозой для жителей итальянского города Курмайора, является ледник Планпансье на массиве Гранд-Жорас. Отмечается, что часть ледника над Курмайором движется со скоростью 35–40 см в день и содержит 250 тыс. кубических метров снега и льда.  

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте, выступая в среду на Генеральной Ассамблее ООН, заявил, что "новость о том, что ледник на Монблане может обрушиться, является предупреждением, которое не может оставить нас равнодушными, оно должно встряхнуть нас и мы должны мобилизоваться".

Мэр Курмайора, Стефано Мизерокки, сказал:

"Такие явления еще раз свидетельствуют о том, что гора находится в фазе сильных изменений из-за климатических факторов, поэтому она особенно уязвима".

Как сообщали Українські Новини, ранее чиновники предупреждали о глобальном потеплении в районе массива Монблан. Мэр Курмайора подписал указ о закрытии дорог в Валь Ферре в связи со спуском ледника. 

Кроме того, гигантский 300-футовый ледник прошел мимо города в Гренландии.

Также ученые посчитали, что Лондон, Нью-Йорк и Шанхай могут оказаться под водой в ближайшие 90 лет.

Больше новостей о: Глобальное потепление Ледник Природные катаклизмы Мон-блан

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