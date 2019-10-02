Львовский облсовет избрал новых заместителей председателя облсовета

Львовский областной совет избрал заместителями председателя Богдана Гагалюка (фракция партии "Народный рух Украины") и Юрия Гудыму (фракция партии "Батьківщина"). Решение об этом принято на сессии 2 октября, передают Українські Новини.

Голосование за обе кандидатуры проходило "пакетом", за них проголосовали 44 депутата при минимально необходимых 43.

Трое депутатов воздержались, один бюллетень был признан недействительным.

Всего на сессии присутствует 48 из 84 депутатов облсовета.

Как сообщало агентство, 2 октября Львовский областной совет уволил с должности заместителей председателя Львовского областного совета Владимира Гирняка и Андрея Билоуса.

5 апреля 2017 года Львовский областной совет уволил с должности первого заместителя председателя Львовского областного совета Прасковью Дворянин.

В этот же день Львовский областной совет избрал первым заместителем председателя облсовета депутата от фракции "Народный контроль" Андрея Билоуса.

19 ноября 2015 года Львовский областной совет избрал заместителями председателя Прасковью Дворянин (партия "Объединение "Самопомощь") и Владимира Гирняка ("Гражданская позиция").