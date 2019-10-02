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02 октября 2019, среда, 16:18 915
Экономика 2019-10-02T16:19:14+03:00
Українські Новини
Кабмин решил продавать арестованное имущество через Prozorro.Продажи

Кабмин решил продавать арестованное имущество через Prozorro.Продажи

Кабмин
Кабмин

Кабинет Министров решил продавать арестованное имущество через систему электронных торгов Prozorro.Продажи.

Об этом на брифинге сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передают Українськi Новини.

"Сегодня мы приняли решение, что все это арестованное имущество, если оно будет продаваться, будет продаваться через интернет-площадку, к которой есть доверие. Она называется "Prozorro.Продажи", - сказал он.

По его словам, правительство решило использовать для продажи арестованного имущества другую систему из-за того, что к ранее использовавшейся системе СЕТАМ нет доверия.

"Я думаю, что людьми, которые работали с СЕТАМ, должны интересоваться правоохранительные органы", - сказал премьер.

По его словам, использование Prozorro.Продажи позволит сократить процедуру банкротства и разморозить большое количество активов, которое годами в подвешенном состоянии.

Как сообщали Українськi Новини, в июле в Украине впервые оштрафовали участников аукциона "Prozorro. продажи"

Тем временем в СМИ развенчали мифы о надежности Prozorro и назвали угрозы. 


Больше новостей о: Кабмин ProZorro.Продажи арестованное имущество Алексей Гончарук

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