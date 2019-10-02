Кабмин решил продавать арестованное имущество через Prozorro.Продажи

Кабинет Министров решил продавать арестованное имущество через систему электронных торгов Prozorro.Продажи.

Об этом на брифинге сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передают Українськi Новини.



"Сегодня мы приняли решение, что все это арестованное имущество, если оно будет продаваться, будет продаваться через интернет-площадку, к которой есть доверие. Она называется "Prozorro.Продажи", - сказал он.



По его словам, правительство решило использовать для продажи арестованного имущества другую систему из-за того, что к ранее использовавшейся системе СЕТАМ нет доверия.



"Я думаю, что людьми, которые работали с СЕТАМ, должны интересоваться правоохранительные органы", - сказал премьер.



По его словам, использование Prozorro.Продажи позволит сократить процедуру банкротства и разморозить большое количество активов, которое годами в подвешенном состоянии.



Как сообщали Українськi Новини, в июле в Украине впервые оштрафовали участников аукциона "Prozorro. продажи".



Тем временем в СМИ развенчали мифы о надежности Prozorro и назвали угрозы.





