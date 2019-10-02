Студентов Колорадо готовят к колонизации космоса

Американских студентов Школы горного дела в Колорадо готовят к колонизации космоса, предложив им для изучения программы по "космическим ресурам". Об этом сообщает Forbes.

В Колорадской школе горного дела с осени 2018 года для студентов ввели несколько программ по освоению космоса - от простой квалификации до магистратуры или аспирантуры. Сегодня занятия с названиями "Основы космических ресурсов", "Построение космических систем" и т.д. посещают 75 человек. На "Лунной тестовой площадке" в здании Института земной механики они строят модели космических кораблей и другие объекты из материалов, доступных на Луне или Марсе. На семинарских занятиях студенты обсуждают возможные экономические и юридические последствия колонизации космоса.

Студенты школы получают возможность напрямую работать на проектах НАСА. На данный момент они стали основателями пяти космических стартапов. Например, Lunar Outpost, который построил робота, пробирающегося через "Лунную тестовую площадку", получает множество коммерческих и правительственных контрактов — как на сам луноход, так и на другие технологии, например систему мониторинга качества воздуха.

Сегодня Колорадская школа горного дела фокусируется на подготовке будущих инженеров, которые будут строить колонии на Луне, Марсе и там, где не ступала нога человека. Студенты получат возможность сыграть ключевую роль в освоении космоса, потому что добыть ископаемые на Луне, скорее всего, окажется проще, чем доставлять их туда. "Мы должны найти ресурсы. Мы должны понять, как их добывать. Мы должны понять, как их обрабатывать. И в какой-то момент мы достигнем уровня, когда мы будем производить из них вещи", - говорит Пол Джонсон, президент университета.

Как сообщали Українські новини, Илон Маск представил космический корабль, который поможет построить города на Марсе, а "марсианский" вертолет NASA успешно прошел летные испытания.

Ранее немецкий зонд HP3 впервые сделал скважину на поверхности Марса.